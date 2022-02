Huawei MatePad Paper : l’appareil de prise de notes numérique parfait ?

Huawei MatePad Paper © Huawei

Huawei s’attaque au marché des liseuses avec sa MatePad Paper, un colosse doté d’un grand écran antireflet de 10,3 pouces avec un rapport écran corps de 86 %, offrant une large zone d’affichage. Huawei vante avant tout son utilisation dans des conditions de faible luminosité. La tablette-liseuse peut reproduire 256 nuances de niveaux de gris pour afficher du texte et des images — et même des vidéos. Serait-ce l’appareil de prise de notes numérique parfait ?

Mi-liseuse, mi-tablette

Outre ses 32 niveaux de rétroéclairage, la MatePad Paper est également compatible avec le crayon M de Huawei. Cela signifie que vous pouvez griffonner, annoter et modifier vos documents et livres à la volée. Huawei a notamment pu affiner la sensibilité de l’écran texturé à 26 ms. Ce n’est peut-être pas aussi lisse qu’un S22 Ultra, mais c’est remarquable sur une liseuse E Ink.

Bien évidemment, vous pouvez connecter la MatePad Paper aux ordinateurs portables, PC, tablettes et téléphones de l’entreprise. Huawei indique que la tablette apparaîtra comme une clé USB et que vous pourrez faire glisser et déposer vos notes et vos PDF annotés sur votre ordinateur portable. Cela est possible grâce au système d’exploitation propriétaire de l’entreprise, HarmonyOS 2.

Mais outre son intégration avec l’écosystème Huawei, la marque insiste avant tout sur la qualité d’image de la MatePad Paper, qui offrira a priori une excellente expérience de lecture, même en plein soleil. Précisons qu’un clavier virtuel sera intégré, en plus de la commande vocale. Elle embarque enfin une batterie (non amovible) de 3625 mAh. Sa fiche technique complète est ici.

En revanche, la MatePad Paper n’a pas encore de date de sortie officielle. Elle a été annoncée au prix de 499 euros, avec une seule configuration possible : 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. Elle sera disponible en noir, kaki et bleu, founrie avec un M-Pencil de deuxième génération et une housse.

