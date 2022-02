Samsung Galaxy S22 Ultra : prix, date de sortie, caractéristiques, toutes les infos

Le Samsung Galaxy S22 Ultra – Crédit : Galaxie Media

À l’occasion de sa conférence Unpacked, Samsung a présenté en long et en large sa nouvelle gamme Galaxy. Outre le S22 et le S22+, le constructeur a évidemment tressé les louanges du S22 Ultra, un smartphone 5G très haut de gamme qui prend la suite des Galaxy Note. Prix, caractéristiques, date de sortie… Voici les principales informations à retenir sur le S22 Ultra !

Galaxy S22 Ultra : la fiche technique

Ce smartphone est composé d’un écran AMOLED QHD+ mesurant 6.8 pouces, soit deux pouces de plus que le S22+. En matière de définition, il se distingue de ses petits frères qui arborent seulement une dalle FHD+. En revanche, son taux de rafraîchissement est de 120 Hz, tout comme ses compères. La technologie LTPO est également de la partie, celle-ci changeant automatiquement le taux de rafraîchissement (de 10 à 120 Hz) selon le contenu apparaissant à l’écran. Quant à la luminosité maximale, elle atteint 1750 nits.

En fin d’année, des images officielles du Galaxy S22 Ultra avaient fuité, révélant que le smartphone s’apparentait à un Galaxy Note. C’est effectivement le cas, le téléphone étant affublé d’un emplacement pour le stylet S-Pen qui devrait plaire aux aficionados de la gamme Galaxy Note arrêtée depuis 2020. D’autant que la réactivité serait au rendez-vous, Samsung promettant une latence de 2,8 ms.

Du reste, le smartphone se démarque grâce à son module photo très complet. Dans le détail, celui-ci est composé d’un capteur principal de 108 mégapixels (contre 50 mégapixels pour les autres smartphones de la gamme), d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels (zoom optique 3x) et d’un autre téléobjectif de 10 mégapixels (zoom optique 10x et jusqu’à 100x avec le Space Zoom). À l’avant, on retrouve un capteur de 40 mégapixels.

Par rapport aux 4500 mAh du S22+, la version Ultra est mieux lotie, ayant une batterie de 5000 mAh. Celle-ci est compatible avec la charge rapide 45W et la charge sans fil 15W. Du reste, le smartphone sera propulsé par un SoC Exynos 2200 gravé en 4 nm. Les utilisateurs pourront également compter sur le WiFi 6E, la dernière norme à ce jour qui offre des débits plus conséquents.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra et son stylet – Crédit : Galaxie Media

Galaxy S22 Ultra : prix et date de sortie

Le Galaxy S22 Ultra sera disponible à compter du 25 février. Les personnes qui le précommandent auront le droit à des Galaxy Buds Pro gratuits, ce qui ne gâche rien. Voici les différents prix en fonction de la configuration choisie :