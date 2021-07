Huawei P50 Pro 4G : la fiche technique du smartphone fuite juste avant sa présentation !

Alors que le Huawei P50 Pro 4G doit être présenté demain, ses caractéristiques techniques ont déjà été dévoilées par le célèbre leaker Ishan Agarwal. Comme chaque année, on s’attend à ce qu’il domine les classements en photo.

Les sanctions américaines n’auront finalement pas empêché Huawei de préparer une nouvelle série P50 pour 2021, mais celle-ci ne sera malheureusement pas compatible avec le réseau 5G.

Huawei P50 – Crédit : Huawei

Le design intrigant du futur roi de la photo avait été dévoilé au mois de mars dernier, et nous avions depuis pu voir quelques images officielles du smartphone. C’est désormais au tour de la fiche technique du Huawei P50 Pro de fuiter entièrement, mais son prix demeure pour l’instant encore inconnu.

D’après les informations du leaker Ishan Agarwal sur Twitter, le Huawei P50 Pro sera propulsé par un processeur Kirin 9000 modifié pour n’être compatible qu’avec le réseau 4G. À l’avant on retrouvera un écran OLED 120 Hz de 6,6 pouces avec une définition de 2700 x 1228 pixels. Le taux d’échantillonnage tactile serait de 300 Hz, soit beaucoup moins que les 480 Hz des Mi 11, mais plus que les 240 Hz du Galaxy S21 Ultra.

Le Huawei P50 Pro devrait à nouveau surpasser ses concurrents en photo

Chaque année, les smartphones Huawei de la série P sont équipés des meilleures technologies photo, et cela serait à nouveau de cas sur les P50. En effet, on devrait retrouver une configuration avec 4 caméras, dont un capteur principal de 50 MP, un périscope de 64 MP qui permettra un zoom optique 3,5X, un capteur ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un capteur monochrome de 40 MP.

Ce capteur monochrome serait différent des capteurs monochromes présents sur d’autres smartphones, puisqu’il s’agirait en fait d’un second capteur principal, qui viendrait compléter les informations capturées par la caméra de 50 MP. D’après le leaker @RODENT950, il s’agit d’un procédé que Huawei avait déjà utilisé dans ses modèles P9 et P10. Côté selfie, on retrouvera un capteur de 13 MP logé dans un poinçon au centre.

Ishan Agarwal nous apprend également que le Huawei P50 Pro sera alimenté par une batterie de 4360 mAh compatible avec la recharge rapide 66 W en filaire et 50 W en sans-fil. Le smartphone sera équipé de haut-parleurs stéréo, d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et sera certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Pour rappel, Huawei va dévoiler officiellement sa série P50 lors d’une conférence qui se tiendra demain. Elle devrait être constituée du Huawei P50, du P50 Pro ainsi que du P50 Pro+. À cause de la pénurie de composants, il ne faudrait pas s’attendre à pouvoir se procurer facilement les modèles haut de gamme.

Source : Ishan Agarwal