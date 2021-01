Huawei P50 Pro : zoom 200X, 120 Hz, la fiche technique impressionnante du smartphone dévoilée

La série P50 succèdera directement aux P40 de 2020, tout en reprenant certains éléments clés introduits dans le Huawei Mate 40 Pro en fin d’année.

Concept Huawei P50 Pro – Crédit : Concept Creator / YouTube

Lorsque Huawei a présenté son Mate 40 Pro, sa fiche technique concentrée sur la photo semblait impressionnante, ce qui s’est confirmé puisque le smartphone a décroché la première place sur le classement photo de DXOMARK. Le Huawei P50 Pro pourrait aller encore plus loin en proposant des améliorations significatives dans ce domaine.

Huawei P50 Pro : le fabricant chinois mise tout sur la photo

OnLeaks nous avait déjà révélé le design de la face avant du Huawei P50 Pro, mais son design arrière reste encore un mystère. D’après le blogger, le Huawei P50 Pro disposera d’un écran haut de gamme, qui n’aura rien à envier à celui du Mi 11, qui serait le plus cher du marché. On retrouvera par exemple un taux de rafraichissement de 120 Hz sur le modèle le plus haut de gamme, tandis que le P50 classique se contentera de 90 Hz.

Ils seront propulsés par le processeur Kirin 9000 ou Kirin 9000e suivant la version. Nous ne connaissons pas encore la capacité de la batterie, mais le blogger évoque une compatibilité avec la recharge rapide 66 W en filaire et 50 W en sans-fil. On sait que Huawei travaille sur la recharge rapide filaire 135 W, mais il semble qu’elle ne soit pas encore prête à être produite en masse.

Côté photo, le Huawei P50 Pro devrait conserver son partenariat avec Leica et proposer un nouveau capteur principal signé Sony. De plus, il serait équipé du premier zoom optique 20X, qui lui permettrait d’aller jusqu’à un zoom 200X. En comparaison, le nouveau Galaxy S21 Ultra dispose d’un zoom optique 10X qui lui permet d’effectuer un zoom logiciel 100X. Pour l’instant, c’est le Xiaomi Mi 10 Ultra qui dispose du zoom le plus impressionnant, avec un grossissement maximal de 120X.

Le Huawei P50 Pro devrait être équipé de 4 haut-parleurs ainsi qu’un nouveau moteur de vibration. Enfin, il devrait être livré avec EMUI11 et non Harmony OS 2.0, le nouveau système d’exploitation de Huawei présenté en septembre dernier. Cependant, Huawei a déclaré que les téléphones sous EMUI 11 pourront être mis à jour vers Harmony OS 2.0.

Source : Weibo