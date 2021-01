Samsung Galaxy S21 Ultra 5G : caractéristiques, prix et date de sortie, on sait tout sur le smartphone

La page qui a fuité n’est autre que le communiqué de presse officiel de Samsung Allemagne, qui a depuis été retiré. En plus des caractéristiques et fonctionnalités du smartphone, nous connaissons désormais son prix et la date à laquelle il sera disponible.

Samsung Galaxy S21 affiche officielle – Crédit : Evan Blass / Twitter

L’écran du Samsung S21 Ultra est probablement l’aspect le plus impressionnant du smartphone. Le téléphone disposera d’un écran AMOLED WQHD+ 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui varie de 10 Hz à 120 Hz. De plus, le smartphone est protégé par du Gorilla Glass Victus des deux côtés, ce qui devrait lui permettre de davantage résister aux chutes et aux rayures. L’écran offrira une luminosité maximale de 1500 nits, soit 25% de plus que le Galaxy S20 Ultra. Le contraste a également été amélioré de 50%. L’écran incurvé est toujours poinçonné au milieu, mais le diamètre de celui-ci a été réduit.

Le Galaxy S21 Ultra abritera en France un processeur Exynos 2100, le concurrent du Snapdragon 888 de Qualcomm, présent sur les versions américaines. On retrouvera également 12 Go ou 16 Go de RAM, ainsi que 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage.

Le Galaxy S21 Ultra met le paquet sur la photo

Les caractéristiques techniques de tous les capteurs photo avaient déjà été dévoilées. On retrouvera un module photo avec quatre objectifs. Le principal est un ISOCELL HM3 de 108 MP, qui d’après Samsung a été grandement amélioré par rapport au HM1 du Galaxy S20 Ultra. Il sera épaulé par un objectif ultra grand-angle de 12 MP, ainsi que deux téléobjectifs. Le premier proposera un zoom optique 3X tandis que le second un impressionnant zoom optique 10X. Ce dernier permettra aux utilisateurs de zoomer jusqu’à 100X grâce à la technologie « Space Zoom ». À l’avant, on retrouvera un capteur frontal de 40 MP.

Le téléphone sera alimenté par une batterie massive de 5000 mAh. Cependant, le Galaxy S21 Ultra semble ne plus être compatible avec la recharge rapide 45 W. En effet, il faudra se contenter d’une recharge rapide 25 W, mais Samsung promet qu’elle permettra de regagner 50 % de batterie en seulement 30 minutes. La recharge sans fil et inversée de 15 W est également de la partie.

Le Galaxy S21 Ultra est compatible avec le S Pen

Après avoir pu découvrir les coques du S21 Ultra et son S Pen, nous avons désormais la confirmation que le smartphone est bien compatible avec le stylet. Il sera également compatible avec la technologie Ultra Wide Band pour contrôler les appareils connectés, dont Xiaomi avait très bien fait la démonstration. Vous pourrez par exemple déverrouiller les portes de votre voiture sans sortir votre clé, ou rechercher des appareils perdus également équipés de l’UWB, tels que les Galaxy Buds ou le Galaxy SmartTag. Les utilisateurs auront également droit à la technologie Dual Bluetooth, qui permet de coupler deux appareils comme deux paires d’écouteurs avec votre smartphone.

Le Galaxy S21 Ultra sera le seul de la gamme à être compatible avec le Wi-Fi 6E, qui promet des débits améliorés. Les haut-parleurs du téléphone sont signés AKG, et le smartphone est compatible avec le Dolby Atmos. Enfin, le téléphone est certifié IP68 pour la résistance à l’eau.

Prix et disponibilité du Galaxy S21 Ultra

Vous pourrez précommander le téléphone dès aujourd’hui et jusqu’au 28 janvier. Toute précommande sera accompagnée des Galaxy Buds Pro ainsi ainsi que d’un Galaxy SmartTag. De plus, si vous enregistrez Samsung Pay sur votre nouveau smartphone avant le 15 février, Samsung vous offrira un bon d’achat de 50 euros valable sur une sélection d’accessoires sur sa boutique en ligne. Ce bon peut vous permettre de vous offrir une coque et un chargeur à moindre coût, comme Samsung a retiré l’adaptateur de ses boites.

Le Galaxy S21 Ultra 5G sera disponible à partir du 29 janvier 2021 dans les magasins français. Voici toutes les versions disponibles et leur prix. Il est bon de rappeler que les étudiants disposent d’une réduction de 15% sur la boutique en ligne de Samsung.

128 Go, 12 Go de RAM en Argent fantôme ou Noir fantôme à 1249 euros

256 Go, 12 Go de RAM en Argent fantôme ou Noir fantôme à 1299 euros

512 Go, 16 Go de RAM en Argent fantôme ou Noir fantôme à 1429 euros

Source : Samsung