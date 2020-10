Huawei présente le Mate 40 Pro, un smartphone concentré sur la photo

Comme chaque année, Huawei innove au niveau du design de son téléphone. La société introduit le « Space Ring » au dos du téléphone, ce qui le rendra facilement reconnaissable.

Huawei Mate 40 Pro – Crédit : winfuture

Le Huawei Mate 40 Pro dispose d’un écran OLED 6,78″ (2772 x 1344 pixels) 90 Hz compatible HDR avec une courbure de 88° sur les côtés. L’encoche disparaît sur cette génération et laisse la place à un poinçon qui abrite deux capteurs.

Le Huawei Mate 40 Pro possède deux haut-parleurs pour produire un son stéréo et fait revenir les boutons de volume physique qui étaient absents du Mate 30 Pro. Le téléphone possède une batterie de 4400 mAh compatible avec la charge rapide filaire 66W et 50W en sans fil.

Côté processeur, le Mate 40 Pro est équipé du nouveau Kirin 9000 qui est gravé en 5 nm comme l’A14 des nouveaux iPhone 12, mais aussi comme le futur Snapdragon 875 qui sera présenté le 1er décembre. D’après Huawei, le Kirin 9000 serait 30% plus puissant que le Kirin 990 au niveau du CPU, et 40% au niveau du GPU. Le processeur est le premier à intégrer la 5G sans passer par un modem séparé. Huawei annonce des débits doublés par rapport au Mate 30 Pro.

Le Huawei Mate 40 Pro, le meilleur photophone de 2020 ?

Comme chaque année, le Huawei se concentre sur la photo et la vidéo sur sa gamme Mate. On retrouve au dos 3 caméras, dont une principale de 50 MP avec stabilisation optique, un téléobjectif avec un zoom optique 5X et un capteur « Cine Camera » ultra grand-angle, dédié à la vidéo.

Huawei introduit la technologie XD Fusion HDR Video qui permet d’obtenir une meilleure exposition quelque soit la situation. Cela permet un meilleur niveau de détails au premier plan et à l’arrière-plan. En faible luminosité, le Huawei Mate 40 Pro est capable de bien exposer chaque plan, ce que la concurrence a parfois du mal à faire.

À l’avant, on retrouve une caméra 13 MP ultra grand-angle qui comprend la reconnaissance gestuelle. Celle-ci est accompagnée d’un capteur 3D pour la reconnaissance faciale.

Le Huawei Mate 40 Pro est disponible au prix de 1 999 euros dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Deux coloris sont disponibles : noir et argent. En Chine, les fans auront droit à un Mate 40 Pro+ ainsi qu’un Mate 40 RS Porsche Edition à plus de 2000 euros.