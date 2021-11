Hypersonic 360 : des écouteurs sans fil avec un an d’autonomie

Les nouveaux écouteurs sans fil Hypersonic 360 ont une autonomie déclarée de 360 heures grâce à leur batterie externe dédiée (Crédits image : LinearFlux)

Si écouter de la musique et des podcasts dans le bus ou le métro après une dure journée de boulot est votre petit plaisir, vous avez probablement vécu la frustration des écouteurs sans fil déchargés. Le constructeur LinearFlux semble avoir résolu (en partie) ce problème puisqu’il propose un nouveau jeu d’écouteurs sans fil, les Hypersonic 360, combinés à un boitier de recharge de 360 heures, qui fait aussi office de dock de rangement.

À lire aussi > Test des Bose QC Earbuds, les écouteurs sans fil qui se bonifient avec le temps

Ces nouveaux écouteurs sans fil explosent les records d’autonomie avec leur boîtier de recharge multi-fonctions

360 heures représentent exactement 15 journées entières de musique, sans interruption, avant d’avoir à recharger ses écouteurs sans fil. Si c’est un peu démesuré pour quelques dizaines de minutes de trajet dans les transports en commun, c’est en revanche bien plus intéressant si vous prévoyez de partir en vacances en pleine nature sans avoir accès à une prise de courant.

À lire aussi > Sennheiser CX Plus True Wireless : des écouteurs sans fil abordables avec réduction de bruit active

Tout a été prévu pour maximiser les heures d’écoute. Des petites astuces matérielles sont ainsi incluses avec le kit d’écouteurs, comme un jeu de petites batteries magnétiques interchangeables, qui se couplent avec chaque écouteur pendant que celles devenues vides se rechargent. Cinq minutes de recharge suffisent pour une heure de musique, selon le constructeur. L’étui de charge des Hypersonic 360 est également doté de la fonction MagSafe d’Apple, qui permet de coller un iPhone au boîtier pour le charger en même temps que les mini-batteries amovibles des écouteurs.

Écouteurs sans fil Hypersonic 360 : une heure de musique par jour équivaut à une seule recharge… par an

Et pour ne pas retrouver ses précieux écouteurs sans fil écrasés et abimés au fond d’un sac, couverts de miettes de gâteaux ou de peluches textiles, vous pouvez les ranger dans les deux emplacements prévus à cet effet. Deux slots de rangement mais aussi de recharge, puisqu’ils permettent de brancher la batterie directement aux écouteurs. Avec cet avantage que vous n’aurez plus non plus à fouiller votre sac pour trouver les deux minuscules appareils.

Le boîtier de recharge des Hypersonic 360 prend évidemment beaucoup de place dans la poche, mais c’est le prix de la tranquillité d’esprit pour ne plus avoir besoin de recharger ses écouteurs alors qu’on est en balade. Et si vous n’utilisez vos écouteurs qu’une heure par jour pour une balade quotidienne dans le métro ou le bus (et sans recharger votre smartphone), un rapide calcul permet de comprendre que vous n’aurez à recharger cette encombrante batterie… qu’une seule fois par an.

Les écouteurs sans fil Hypersonic 360 et leur station de recharge sont actuellement vendus par LinearFlux dans leur version de départ à 139 dollars, avec deux versions haut de gamme en titane et en plaqué or 24K à 160 et 219 dollars. À ce prix-là, il ne s’agit sans doute pas des écouteurs les plus performants du marché, mais vous aurez au moins la satisfaction de ne presque jamais les voir manquer d’énergie. Retrouvez ici notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil disponibles en 2021.

Source : LinearFlux