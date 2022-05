Il escalade une montagne en moins de 4 min grâce à un jet suit (vidéo)

Une ascension éclair – Crédit : Gravity Industries

Lorsqu’une personne est blessée ou souffre d’un malaise, la rapidité d’intervention des secours est primordiale. Mais quand la victime se trouve dans une zone difficile d’accès, intervenir rapidement n’est pas chose aisée. Afin de doter les secours d’outils plus performants, Hyundai planche sur des véhicules tout terrain capables d’acheminer des charges utiles et de porter secours à des personnes sinistrées, notamment en cas de catastrophe naturelle.

De son côté, Gravity Industries a créé un jet suit diablement efficace. Son inventeur Richard Browning a réalisé récemment un test couronné de succès, atteignant le sommet de la montagne Helvellyn en 3 minutes 40 secondes (soit une ascension de 750 mètres sur une distance d’environ 2 km). Comme vous pouvez le constater ci-dessous, la visibilité était très mauvaise ce qui aurait cloué au sol un hélicoptère d’intervention. Et l’ascension à pied aurait duré plus de 70 minutes, précise l’entreprise.

À lire > Star Wars : le jet pack de The Mandalorian reproduit en vrai !

Un jet suit salvateur

De son côté, l’ambulancier James Walsh a également testé avec succès la combinaison volante dans les collines escarpées du Lake District après seulement six leçons. Sceptique à l’origine, il confie à Reuters qu’il est désormais persuadé que le jet suit pourrait être bénéfique aux patients.

Imprimée en 3D, la combinaison est composée de deux petite turbines accrochées à chaque bras et d’une plus grande qui prend place sur le dos. Le jet suit peut atteindre théoriquement une vitesse de 125 km/h et une altitude de 3650 mètres. Mais pour des raisons de sécurité, il vole beaucoup plus bas.

À l’avenir, il s’agira de continuer à former les ambulanciers paramédicaux afin que ces derniers soient capables d’intervenir en jet suit afin de secourir des blessés bloqués en altitude. Et ce en quelques minutes ! D’après l’entreprise, « ce système, que l’on peut comparer à une intervention rapide à moto d’un ambulancier paramédical en milieu urbain, fera la différence entre la vie et la mort pour de nombreux cas critiques ».

Source : RTE