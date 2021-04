Star Wars : le jet pack de The Mandalorian reproduit en vrai !

Le jet pack de Din Djarin, héros de The Mandalorian, existe bel et bien. Hacksmith Industries, célèbre pour ses créations à partir d’objets de fiction, a créé une version très travaillée du gadget, et le resultat est fantastique.

De nombreux objets présents dans Star Wars et dans The Mandalorian paraissent totalement impossibles à recréer dans la vraie vie. Pourtant, cela n’empêche pas certains fans de travailler dur pour reproduire des objets qu’on ne pensait exister que dans les films. Après avoir créé un sabre laser rétractable entièrement fonctionnel, la chaine YouTube Hacksmith Industries a décidé de se pencher sur le jet pack de Din Djarin de The Mandalorian.

Crédit : YouTube/Hacksmith Industries

Alors que The Mandalorian cartonne et que les fans ont hâte de pouvoir visionner la saison 3, certains ont une façon bien à eux de patienter. La série inspire beaucoup de fans et de projets DIY, qui mettent leurs compétences techniques ou créatives pour reproduire des objets tirés de la série. Ainsi, The Hacksmith a décidé de reproduire le jet pack de Mando, et il y ressemble comme deux gouttes d’eau ! Voyez plutôt la vidéo ci-dessous.

The Mandalorian : une reproduction du jet pack de Mando plus vraie que nature !

Le résultat est tout bonnement impressionnant. Le look du jet pack est très proche de celui de Mando, avec le métal patiné caractéristique de l’armure du Mandalorien. L’objet projette des flammes bleues exactement comme lors des envolées de Din Djarin dans la série. Il ne s’agit évidemment pas d’une version destinée à voler comme Mando, mais voir le jet pack projeter des flammes ajoute du cachet à cette création. La qualité de fabrication de l’objet est impressionnante.

La chaine Hacksmith Industries a beaucoup gagné en popularité ces dernières années. Avec des projets plus déjantés les uns que les autres, mais en même temps d’un très haut niveau technique, l’équipe a su gagner les faveurs du public. Parmi ces projets, on retrouve notamment la création d’un sabre laser fonctionnel, avec lequel Hacksmith Industries a découpé des murs en métal, littéralement. L’équipe a également créé une reproduction du Cybertruck de Tesla avec une tourelle automatique dans la benne.

Quant à The Mandalorian, la saison 3 devrait revenir très bientôt pour le plus grand plaisir des fans de Star Wars. Celle-ci a été annoncée pour décembre 2021 par Disney, mais il est possible que la sortie du Livre de Boba Fett retarde légèrement la diffusion de la saison 3 de The Mandalorian. A noter par ailleurs que Din Djarin devrait également apparaître dans cette série. Dans tous les cas, le retour imminent de Din Djarin sur Disney+ ne fait absolument aucun doute.

Source : comicbook.com