Indiana Jones 5 : L’aventurier affronte ses ennemis dans une première vidéo

Après des années d’absence, le plus célèbre des aventuriers revient au cinéma : Indiana Jones. Harrison Ford est bien de retour, s’affichant en Angleterre. Steven Spielberg n’occupe pas le poste de réalisateur. Indiana Jones 5 a été confié à James Mangold (Le Mans 66, Logan…). L’occasion pour le cinéaste d’accompagner Harrison Ford dans sa dernière incarnation du personnage. Et une scène d’action mettant en scène le héros a été capturée à Glasgow alors que l’action se situe en 1969, pendant la parade des astronautes d’Apollo 11. L’occasion de vous dévoiler cette vidéo !

Attention, les lignes suivantes révèle certains éléments du film.

Indiana Jones montre ses talents de combattant

C’est une première vidéo montrant Indy en train d’affronter ses ennemis et s’enfuyant dans la foule lors de cette parade. Malheureusement pour les fans, ce n’est pas Harrison Ford mais un doubleur. L’acteur, accompagné de Toby Jones, s’est blessé très récemment. Sans oublier qu’à 79 ans, ce dernier ne peut pas effectuer toutes les cascades comme autrefois.

Le Daily Mail révèle des détails supplémentaires sur cette scène. L’homme de main à la poursuite de l’aventurier a un (véritable) accident dans la foule. C’est à ce moment que l’acteur trébuche en courant et que le personnel médical arrive. Apparemment, ce dernier va bien.

Que sait-on déjà à propos de l’intrigue ?

Pour le moment, Indiana Jones 5 reste bien mystérieux. Si le film a déjà livré de nombreuses informations (à prendre avec des pincettes), des chars nazis ont été aperçus sur le tournage. Tout semble dire qu’un passage aura lieu pendant la Seconde Guerre mondiale avec un Indy plus jeune. On parle aussi d’une course poursuite en moto et d’une possible scène d’action en train.

Dans la vidéo plus haut, l’action se déroule donc pendant la parade d’Apollo 11, le 13 août 1969. Indiana Jones est poursuivi par des gorilles dont on ignore le nom du supérieur. Après plusieurs années d’absence, beaucoup de spectateurs ont hâte de retrouver l’aventurier et Harrison Ford. L’acteur a pris l’habitude de revenir dans les productions ayant participé à son succès. On pense évidemment à Star Wars : Le Réveil de la Force ou encore Blade Runner 2049.

Avec Indiana Jones 5, l’acteur offre donc un joli cadeau aux fans. Rappelons qu’il s’agit de l’un des plus grands personnages de l’histoire du cinéma. Difficile de passer à côté de cette légende avec sa célèbre tenue.

