Indiana Jones 5 partage une pluie de photos inédites !

Des années après un épisode 4 qui n’a pas convaincu à cause de ses extraterrestres voulus par Spielberg et Lucas, place à Indiana Jones 5 ! Un film réalisé par James Mangold à qui l’on doit plusieurs blockbusters salués et des commandes bien accueillies comme Logan.

Alors que le long-métrage va rajeunir Harrison Ford, Lucasfilm fait plaisir aux fans avec une pluie de nouvelles images ! L’occasion de retrouver l’aventurier et d’autres personnages inédits.

De nouvelles photos du très attendu Indiana Jones 5

Après plusieurs retards liés à la pandémie et à une blessure de sa star, Indiana Jones 5 se livre progressivement. Depuis plusieurs jours, on apprend que le de-aging va être utilisé en introduction pour rajeunir Harrison Ford. Sans oublier les premières images de Mads Mikkelsen (Hannibal) dans la peau du méchant.

Les images dévoilées par Lucasfilm montrent l’aventurier dans plusieurs situations. On aperçoit surtout Phoebe Waller-Bridge qui va prêter main-forte à Harrison Ford dans cette nouvelle aventure mise en scène par Indiana Jones 5. Les clichés montrent également l’acteur Boyd Holbrook, bras-droit de Voller (Mads Mikkelsen), déjà dirigé par James Mangold dans Logan.

Sans oublier Shaunette Renée Wilson dans un rôle inconnu mais avec un costume très années 70 !

Indiana Jones 5 est prévu pour le 28 juin 2023. L’intrigue se déroule 12 ans après Indiana Jones 4 avec une temporalité entre les années 40 (passée) et 60 (présent). En pleine course à l’espace, l’aventurier part à la recherche d’un objet dont souhaite s’emparer Voller, un ingénieur nazi inspiré de Wernher von Braun qui a travaillé pour la NASA. Le récit prend place à New York, le 13 août 1969 plus précisément alors que les astronautes d’Apollo 11 sont de retour.

John Williams signe de nouveau la musique. Il s’agira de la dernière interprétation de Harrison Ford en tant qu’Indy ! Espérons qu’elle soit à la hauteur de ce personnage de légende du Septième art.

Source : Twitter