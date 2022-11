Spielberg envoie encore des cadeaux de Noël à cette star d’Indiana Jones

Indiana Jones et le Temple maudit © Lucasfilm Ltd.

Spielberg n’hésite pas à collaborer avec de très jeunes acteurs dans ses films. Il y a peu, l’interprète de Gertie dans E.T. confiait qu’elle croyait que l’extraterrestre existait vraiment lors du tournage. Et Spielberg avait missionné des techniciens pour que la marionette d’E.T. s’anime à chaque fois que la jeune Drew Barrymore lui parlait entre deux prises.

Un témoignage plus récent confirme le côté paternaliste et attentionné du cinéaste à l’égard de ses jeunes comédien. Celui-ci nous vient de Ke Huy Quan qui incarne le personnage de Demi-Lune dans Indiana Jones et le Temple maudit, un petit garçon chinois qui accompagne l’archéologue dans son périple. Interrogé par The Guardian, il révèle que Spielberg continue à lui envoyer des cadeaux de Noël chaque année depuis la sortie du film. Une douce attention qui en dit long.

À lire > Indiana Jones 3 : la quête du Graal n’était pas prévue à l’origine

Ke Huy Quan est très reconnaissant

« Il m’a donné mon premier emploi et, tant d’années plus tard, il ne m’a pas oublié. Chaque fois que j’ai eu besoin d’aide, il a toujours été là », se réjouit-il. Le cinéaste lui donnera d’ailleurs plus tard un autre rôle notable dans Les Goonies, film écrit et co-produit par Spielberg. S’il a eu des hauts et des bas au cours de sa carrière, l’acteur reste très attaché à la franchise Indiana Jones comme en témoigne cette autre anecdote largement médiatisée.

Il y a quelques semaines, Ke Huy Quan est tombé sur Harrison Ford au détour d’une convention. Celui-ci l’a reconnu et l’a serré dans ses bras, 38 ans après leur dernière collaboration où ils avaient noué une relation spéciale : « C’est l’un des acteurs les plus généreux que j’ai jamais rencontré. Comme c’était ma première fois [en tant qu’acteur], il était constamment derrière la caméra pour aider Steven à sublimer mes performances scéniques ». Entre deux prises de vue, Ford lui a même appris à nager, preuve de leur belle complicité.

Source : The Guardian