Instagram : le bug qui active la caméra sur iOS 14 va être corrigé

Crédit : NeONBRAND / Unsplash

Instagram a commis une grosse erreur vis-à-vis de la protection de la vie privée. Les utilisateurs d’iOS 14 se sont rendu compte que la caméra restait allumée alors qu’ils naviguaient sur le réseau social. En effet, la nouvelle version de la bêta d’iOS 14 propose deux nouvelles fonctionnalités pour surveiller les applications. Un voyant vert s’allume lorsque l’appareil photo est activé et un voyant orange avertit quand le micro est utilisé.

Une violation à la vie privée des utilisateurs

Instagram a aussitôt affirmé que ce problème n’est seulement qu’un bug. Dans une interview accordée à nos confrères de The Verge, un porte-parole du réseau social a déclaré que : « nous n’accédons à votre appareil photo que lorsque vous nous le demandez, par exemple, lorsque vous passez du fil d’actualité à l’appareil photo. Nous avons trouvé et nous corrigeons un bug dans la version bêta d’iOS 14 qui indique à tort que la caméra est utilisée alors qu’elle ne l’est pas ».

Les utilisateurs ne se seraient jamais rendu compte de ce bug s’ils n’avaient pas installé la bêta d’iOS 14. Cette version du système d’exploitation mobile d’Apple va apporter de nouvelles fonctionnalités, dont plusieurs axées sur la confidentialité et le respect de la vie privée. En effet, iOS 14 alertera également les utilisateurs si une application accède ou copie le contenu du presse-papier.

Vous savez probablement déjà que TikTok est au cœur d’une polémique à cause de sa collecte des données. Finalement, la sécurité des applications occidentales n’est pas non plus parfaite. Récemment, LinkedIn et Reddit s’incrustaient elles aussi dans le presse-papier de leurs utilisateurs.

En tout cas, Instagram a promis que le bug de la caméra sera corrigé dans la prochaine mise à jour de l’application. Cette mise à jour introduira aussi peut-être le nouvel algorithme qui devrait éviter les discriminations envers les minorités.

Source : Gizmodo