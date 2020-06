Apple iOS 14 : découvrez 9 nouvelles fonctions de l’iPhone 12

iOS 14 a été dévoilé à la WWDC 2020. Il rattrape son retard sur Android sur certains aspects et innove sur d’autres. On développe ici toutes ses nouvelles fonctionnalités. Le nouveau système d’Apple arrivera avec les iPhone 12 à la rentrée.

Apple a tenu sa conférence développeurs ce 22 juin. Tim Cook a lancé les hostilités avec son vice-président de l’ingénierie logicielle, Craig Federighi. Ce dernier nous a fait découvrir les nouveautés d’iOS 14, la nouvelle version du système mobile d’Apple à venir sur les iPhone à la rentrée 2020, en même temps que les iPhone 12 qui devraient être déclinés en trois tailles. Cette nouvelle version d’iOS sera aussi compatible avec les anciens modèles. Tous les iPhone depuis l’iPhone 6s seraient concernés par iOS 14.

iOS 14 – Crédit : Apple

Avec iOS 14, Apple semble vouloir rattraper son retard sur Android. On en veut pour preuve, le picture-in-picture ou encore les widgets qui s’échappent au milieu des applications. Des nouveautés qui font souffler un vent de fraîcheur sur un système performant, mais qui ne se pressait pas pour évoluer.

App Library classe automatiquement vos applications

On commence par une nouvelle page d’iOS. Nommée App Library, il s’agit d’un endroit ou l’utilisateur peut choisir de rassembler toutes ses applications. Celles-ci sont alors triées par thème. Facebook, Twitter ou TikTok dans les réseaux sociaux, Asphalt 9, Fortnite ou Prune dans jeux, etc.

App Library pour organiser automatiquement vos apps – Crédit : Apple

Une nouvelle fonction qui plaira aux désordonnés qui n’ont toujours pas mis à profit le classement en dossiers apparu avec iOS 8. Pour aller plus loin, Apple propose même de masquer ensuite les pages d’applications pour limiter sa navigation aux applications essentielles que l’on aura choisies et à la page d’App Library.

Widgets, ou comment rattraper Android

Apple avait déjà implanté les widgets dans iOS par l’intermédiaire d’un menu secondaire. On pouvait y consulter la météo, la bourse ou encore les infos concentrées d’applications tierces qui ont fait l’effort de développer une version widget.

Les widgets parmi les apps dans iOS 14 – Crédit : Apple

Apple va plus loin avec iOS 14 en libérant ces widgets. Désormais, ils ne sont plus cantonnés à une page du système. L’utilisateur peut choisir de les ajouter directement au milieu de son menu d’applications. En ce sens, Apple copie allègrement Android qui permet cela depuis de nombreuses années.

Il est aussi possible de régler la taille de ces widgets en les ajoutant. Trois dimensions semblent disponibles : petite, moyenne et grande.

Picture-in-picture, enfin du multitâche sur la vidéo

Déjà disponible sur iPadOS, le picture-in-picture (PiP) fait son apparition sur iOS. On peut désormais lancer une série sur Netflix et poursuivre sa lecture tout en naviguant sur Internet, par exemple, ou en répondant à un message. La vidéo vient alors se placer en bas à droite de l’écran dans un petit format. L’utilisateur peut régler la taille de cette nouvelle fenêtre ou même décider de la cacher. Dès lors, le son continuera d’être diffusé. Pratique pour écouter de la musique sur YouTube.

Le PiP d’iOS 14 – Crédit : Apple

Siri se fait plus discret

Avec 25 milliards de requêtes par mois, Siri évolue également. Qui n’a jamais été agacé d’invoquer Siri et voir la fenêtre de l’assistant venir gâcher tout l’écran ? On peut dire que c’est désormais de l’histoire ancienne. Siri se fait plus discret dans iOS 14. Son grand écran noir est remplacé par une petite animation de son logo en bas de l’écran. Une nouvelle fois, Apple semble s’inspirer de Google qui propose un agencement similaire. À noter que Siri peut maintenant envoyer des messages vocaux.

Siri dans iOS 14 – Crédit : Apple

App Translate, la traduction simultanée

Apple fournit enfin une réponse à Google Translate, ou en quelque sorte tout du moins. Son App Translate est en réalité plus un traducteur instantané, comme pressenti depuis quelques jours. Fonctionnant hors-ligne, pour préserver les données personnelles, cette application est taillée pour la conversation à deux, dans deux langues différentes. Elle détecte automatiquement la langue utilisée pour passer en toute transparence de l’une à l’autre. Onze langues sont supportées à date : anglais, mandarin, français, allemand, espagnol, italien, japonais, coréen, arabe, portugais et russe.

Messages devient encore plus social

L’application Messages gagne elle aussi quelques modifications. Les communications jugées les plus importantes peuvent être épinglées en haut de l’écran de l’application dans une bulle plus grande. Les conversations de groupe sont également améliorées. On peut y faire des mentions et voir aussi directement les nouveaux messages depuis la bulle du menu principal de Messages. Oui parce qu’il est aussi possible d’associer une image à un groupe. Enfin, pour toujours plus de choix, les memojis se multiplient. 20 nouveaux types de cheveux apparaissent, mais aussi des têtes avec des masques (c’est tendance).

Message gagne des fonctions sociales dans iOS 14 – Crédit : Apple

Ecolo, Plans s’ouvre au vélo et aux voitures électriques

L’application de navigation d’Apple se densifie. Elle accueille aujourd’hui un mode vélo. Plus qu’un simple outil pour tracer son itinéraire, c’est une fonction intelligente. Elle calcule le trajet en fonction du dénivelé, des embouteillages ou encore de s’il y a des escaliers à emprunter. En revanche, ce mode est limité à quelques villes : New York, San Francisco, Los Angeles et quelques villes chinoises.

Un mode vélo pour Plans – Crédit : Apple

Les véhicules électriques gagnent aussi du terrain sur iOS. Via EV Routing, Plans tient compte des stations de recharge lorsqu’il calcule l’itinéraire, et ce, en fonction de la compatibilité de votre véhicule avec les bornes croisées.

Un mode voiture électrique dans Plans – Crédit : Apple

Toujours pour le côté écolo, les zones embouteillées ou polluées sont signalées sur Plans. Au conducteur de choisir s’il souhaite ou non les éviter.

Zone polluée, faites un détour – Crédit : Apple

CarPlay introduit CarKeys, la clé numérique qui ouvre votre voiture

Si CarPlay gagne trois sous-menus (parking, station de recharge et nourriture), ce n’est pas le plus important de ce système. Car Keys vient couronner la solution automobile d’Apple. Il s’agit d’une clé de voiture virtuelle. Stockée dans l’iPhone, elle permet de déverrouiller le véhicule en NFC. La démonstration a été faite durant la présentation sur une BMW 540i flambant neuve. Dans un second temps, il ne sera même plus la peine de sortir son téléphone de sa poche, il communiquera directement avec la voiture via la puce U1 de l’iPhone. Une nouveauté qui apparaîtra en 2021.

Car Keys, la clé numérique – Crédit : Apple

Bien entendu, il faut avoir un véhicule compatible. Apple travaille en partenariat avec BMW et Ford pour le moment. Si c’est votre cas, vous pourrez alors aussi prêter votre clé à un ami via un simple message sur votre iPhone, et ce, avec le niveau d’autorisation souhaité. Petit point en plus, cette fonction sera aussi compatible avec iOS 13.

Prêter votre voiture en un message – Crédit : Apple

App Clip, téléchargez juste un fragment d’application

Apple a terminé sa présentation d’iOS 14 avec l’AppStore et sa fonction App Clip. Il s’agit-là d’un service permettant d’accéder à une application sans la télécharger, une option dont on avait eu vent en avril dernier. En d’autres termes, on ne prend qu’une petite partie de l’application afin d’accéder aux informations recherchées. Pour louer une trottinette, par exemple, plus besoin de télécharger l’application dédiée du fournisseur.

Ne téléchargez qu’une partie des apps – Crédit : Apple

En flashant un QR Code ou un App Clip Code (mélange de QR et NFC), l’utilisateur atteint le service du loueur, peut s’identifier directement avec son Apple ID et payer avec Apple Pay. Si l’ensemble fonctionne bien, cela permettra de s’épargner de longues minutes d’inscription qui tombent toujours au mauvais moment.

