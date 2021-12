Instagram vous invite à créer un Finsta, un faux compte qui vous montre tel que vous êtes

Ces dernières années, Instagram est devenu plus qu’un simple réseau social pour communiquer avec ses amis. Les utilisateurs les plus créatifs utilisent notamment la plateforme pour montrer leur talent de photographe. Mais beaucoup en font simplement fait la vitrine de leur vie, dans une version très idéalisée. Paysages paradisiaques, food porn, vêtements à la mode, les clichés qui défilent sur nos feeds Instagram débordent de glam et vendent un quotidien qui fait rêver.

L’application Instagram vous suggère un compte plus vrai – Crédit : Pexels/Lisa

Mais ces comptes sont souvent bien loin de montrer la réalité. Alors Meta (Facebook), a une suggestion pour vous : créer un autre compte, plus privé, réservé à vos proches. Ces comptes secondaires, appelés dans le jargon Facebook « Finsta », ne datent pas d’aujourd’hui. Cette tendance existe depuis environ 2013 et a notamment rencontré un certain succès auprès des ados. L’idée étant d’utiliser ce compte pour publier sans réfléchir, sans utiliser filtre ou retouche, et bien sûr de limiter son audience. De nombreux ados ont donc ce compte secret dont ils interdisent l’accès à leurs parents. Cet aspect a notamment été montré du doigt lors d’une récente commission du Sénat aux États-Unis. Certains voient en effet cette fonctionnalité comme un moyen idéal pour les mineurs d’échapper au contrôle parental.

Certaines célébrités, telles que la chanteuse Adèle, ont également confié avoir un Finsta. Une rumeur affirme que même la Reine d’Angleterre Elizabeth II aurait elle aussi un compte Instagram secondaire plus privé.

Finsta : une fonctionnalité qui fait déjà débat

Jusqu’à maintenant, cette option de Finsta s’était donc faite plutôt discrète dans l’application. Mais Meta semble avoir décidé de la mettre désormais plus en avant. Les utilisateurs ayant un seul compte Insagram se voient maintenant proposer l’option d’« essayer un nouveau compte ». L’application explique ensuite que ce compte secondaire leur permettra de rester en contact avec « un plus petit groupe d’amis ». La suggestion fait donc référence au fameux Finsta.

Il y a quelques mois, des études internes à Facebook avaient révélé que l’application serait nocive pour le bien-être des adolescents. En réponse, le réseau social aurait commencé à travailler sur une fonctionnalité de « pause » destinée aux ados. Mais cette pause s’applique-t-elle au compte officiel seulement ou également à leur Finsta ? Cette suggestion nouvellement intégrée à l’application risque de semer encore plus le trouble sur les vraies intentions du réseau social.

Source : Screenrant