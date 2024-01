iOS 17.3 : date de sortie et nouveautés, ce qui va changer sur votre iPhone

iOS 17.3 est actuellement en phase de test et devrait être disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone d’ici peu. Cette mise à jour attendue apporte plusieurs nouveautés et améliorations, alors, à quoi s’attendre ?

iOS 17.3 arrive en janvier 2024

Après avoir lancé la version iOS 17.2 en décembre 2023, qui a introduit l’application Journal et la possibilité de personnaliser le son des alertes, puis la 17.2.1, Apple ne chôme pas et prépare déjà la prochaine mise à jour de son système d’exploitation pour l’iPhone.

La version iOS 17.3 est en effet en phase de bêta depuis quelques jours, et accessible à tous les utilisateurs qui se sont inscrits au programme de logiciels bêta d’Apple. Cette mise à jour, qui devrait être disponible pour tous les utilisateurs en janvier, comporte plusieurs nouveautés et améliorations. Quelles sont-elles ? Quand sera-t-elle déployée ? On vous dit tout.

Apple n’a pas encore communiqué de date officielle pour le déploiement de la version iOS 17.3. Toutefois, on peut se baser sur les dates de sortie des versions précédentes pour avoir une idée :

iOS 16.3 : 23 janvier 2023,

iOS 15.3 : 26 janvier 2022,

iOS 14.3 : 14 décembre 2020,

iOS 13.3 : 10 décembre 2019.

Si l’on tient en compte le calendrier habituel d’Apple et de la période des vacances, la version iOS 17.3 devrait être disponible pour tous les utilisateurs dans la seconde moitié de janvier 2024, après plusieurs phases de bêta.

L’arrivée des playlists collaboratives sur Apple Music

Les playlists collaboratives sur Apple Music. Cette fonctionnalité, qui avait été annoncée pour la version iOS 17.2, mais finalement repoussée à 2024, devrait enfin voir le jour avec la version iOS 17.3.

Elle permet, comme sur Spotify, de créer et de modifier des playlists avec d’autres utilisateurs, pour partager ses goûts musicaux et découvrir de nouveaux morceaux. Le service de streaming musical d’Apple ajoute également une option pour réagir à un morceau avec un emoji, pour exprimer son appréciation ou son humeur.

Une fonction de sécurité en cas de vol de l’iPhone

Une nouvelle fonctionnalité de sécurité en cas de vol de l’iPhone sera aussi disponible dans l’onglet Face ID et code, cette option offre, quand elle est activée, une protection accrue « lorsque l’iPhone n’est pas dans un endroit connu comme la maison ou le bureau », explique Apple.

Le but est le suivant : empêcher un voleur, qui aurait réussi à obtenir votre code secret, d’accéder à vos données personnelles, comme les informations de paiement sauvegardées dans Safari ou les mots de passe du trousseau iCloud, ou de réaliser des actions critiques, comme effacer le contenu de l’iPhone ou désactiver l’option Localiser.

Comment ? En demandant une identification via Touch ID ou Face ID quand la localisation de l’iPhone est inconnue. De plus, Apple instaure un délai de sécurité d’une heure pour réaliser toute modification critique quand l’option est activée.

Pour l’instant, c’est tout ce qui est prévu avec iOS 17.3. Nous continuerons de vous informer des nouveautés dès qu’elles nous parviendront. Vous pouvez retrouver notre dossier complet sur iOS 17 ici.