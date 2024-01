iOS 17.3 : sa date de sortie annoncée, quelles nouveautés pour votre iPhone ?

Apple va déployer la mise à jour iOS 17.3 pour l’iPhone la semaine prochaine. Cette version apporte des nouveautés en termes de sécurité, de musique et de personnalisation, notamment la protection de l’appareil volé, les listes de lecture collaboratives et le fond d’écran Unity Bloom.

iOS 17.3 arrive en janvier 2024

TL;DR iOS 17.3 est la prochaine mise à jour du système d’exploitation pour l’iPhone.

La mise à jour sera disponible le 22 ou le 23 janvier 2024.

iOS 17.3 nécessite un iPhone Xs ou plus récent, ou un iPad de sixième génération ou plus récent.

Apple s’apprête à lancer la version iOS 17.3 de son système d’exploitation pour l’iPhone la semaine prochaine. Cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés et améliorations, notamment en matière de sécurité, de musique et de personnalisation.

Apple n’a pas encore annoncé la date exacte de sortie d’iOS 17.3, mais selon la presse spécialisée, elle devrait être disponible le lundi 22 janvier ou mardi 23 janvier.

Cette mise à jour est actuellement en phase de test, et accessible à celles et ceux qui se sont inscrits au programme de logiciels bêta d’Apple. Elle succède à la version iOS 17.2, qui a introduit l’application Journal et la possibilité de personnaliser le son des alertes.

iOS 17.3 : une protection renforcée en cas de vol de l’iPhone

L’une des principales nouveautés d’iOS 17.3 est la protection de l’appareil volé, qui vise à empêcher un voleur d’accéder aux données sensibles de l’iPhone, même s’il connaît le code d’accès.

Cette fonctionnalité, qui avait été révélée par le Wall Street Journal l’année dernière, ajoute une couche de sécurité supplémentaire en exigeant l’authentification par Face ID ou Touch ID pour certaines actions, comme l’affichage des mots de passe, la demande d’une nouvelle Apple Card, la désactivation du mode perdu, l’effacement du contenu ou l’utilisation des méthodes de paiement enregistrées dans Safari.

De plus, certaines actions particulièrement sensibles, comme la modification du mot de passe du compte Apple ID, sont soumises à un délai de sécurité d’une heure (sauf si l’utilisateur se trouve dans un endroit familier, comme sa maison). La protection de l’appareil volé peut être activée ou désactivée dans les réglages, en cliquant sur Face ID & Code.

OS 17.3 : des listes de lecture collaboratives sur Apple Music

iOS 17.3 introduit également une fonctionnalité attendue par les abonnés d’Apple Music : les listes de lecture collaboratives. Cette fonctionnalité, qui avait été annoncée pour iOS 17, mais qui avait été repoussée à 2024, permet de créer et de modifier des listes de lecture avec d’autres utilisateurs, pour partager ses goûts musicaux et découvrir de nouveaux morceaux.

Le service de streaming musical d’Apple ajoute également une option pour réagir à un morceau avec un emoji, pour exprimer son appréciation ou son humeur. Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de cliquer sur l’icône en forme de personne dans une liste de lecture, de copier le lien et d’ajouter des personnes. Il est possible d’activer et de désactiver la collaboration à tout moment, et de choisir d’approuver ou non chaque morceau ajouté.

iOS 17.3 : un fond d’écran Unity Bloom pour l’iPhone et l’iPad

La dernière nouveauté d’iOS 17.3 est le fond d’écran Unity Bloom, qui sera également disponible pour l’iPad et l’Apple Watch. Il s’agit d’un fond d’écran dynamique, qui affiche des fleurs rouges, vertes et jaunes qui peuvent s’ouvrir ou se fermer, selon l’heure de la journée.

Ce fond d’écran est inspiré par la résilience et la beauté de la communauté noire, selon Apple, qui célèbre le Black History Month en février. Pour l’obtenir, il faut disposer d’un iPhone Xs ou d’une version ultérieure, ou d’un iPad de sixième génération ou d’une version ultérieure.