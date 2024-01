iOS 17 : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau système d’exploitation de l’iPhone

iOS 17

iOS 17 est la dernière version du système d’exploitation des iPhone. Elle apporte des optimisations habituelles, mais aussi de nouvelles applications systèmes, comme En veille et Journal. Elle enrichit aussi certains logiciels existants : Contact, iMessages, Téléphone, FaceTime, AirDrop, Safari, Santé ou encore Plans.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons préparé un dossier complet. Nouveautés, mises à jours, modèles compatibles… Voici toutes les infos !

🔥 Les dernières actualités au sujet d’iOS 17

iOS 17 a été présenté en avant-première lors de la conférence mondiale des développeurs le 5 juin 2023. Après la WWDC 2023, une version bêta a été mise à la disposition des développeurs, puis du grand public, à des fins de tests. La version définitive d’iOS 17 est disponible depuis le 18 septembre 2023, au même titre qu’iPadOS 17 et watchOS 10.

Ainsi, les utilisateurs équipés d’un iPhone compatible (voir la partie correspondante en fin de guide) peuvent désormais passer à iOS 17. Par ailleurs, le dernier OS d’Apple est disponible par défaut sur les nouveaux iPhone 15.

🧐 Quelle est la dernière version d’iOS 17 ?

Apple a publié, le 11 décembre 2023, la mise à jour iOS 17.2 pour iPhone. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment une application Journal et une option de traduction pour le bouton Action de l’iPhone 15 Pro. Dans la foulée, Apple a déployé iOS 17.2.1, une mise à jour mineure qui corrige des bugs et améliore la sécurité.

Par ailleurs, il est d’ores et déjà possible de tester la première version bêta d’iOS 17.3 qui renforce la sécurité en cas de vol. En revanche, la seconde mouture bêta a causé de gros problèmes, certains iPhone refusant de redémarrer.

📱 Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 17 ?

Comme toujours, la prise en charge de certaines nouveautés dépend beaucoup des modèles d’iPhone. Par exemple, toutes les fonctionnalités d’iOS 17 liées à Dynamic Island ne concernent que les iPhone 14 Pro et Pro Max ainsi que leurs successeurs. En outre, certaines fonctions ne s’activent qu’avec les iPhone compatibles Magsafe.

Voici tous les modèles d’iPhone qui profitent de la mise à jour vers iOS 17 :

Trois modèles sont donc abandonnés cette année : l’iPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. Ces trois téléphones continueront de recevoir des mises à jour jusqu’en septembre 2023 après six ans de bons et loyaux services. Par ailleurs, les iPad de première (2015) et cinquième génération (2017) ne sont également pas éligibles à recevoir iPadOS 17.

🤔 iOS 17 : quelles nouveautés pour la dernière mise à jour iPhone ?

Voici les principales nouvelles fonctionnalités d’iOS 17.2 :

Application Journal : cette nouvelle application permet de garder une trace de vos pensées, de vos idées et de vos expériences. Elle offre une variété de fonctionnalités pour organiser et personnaliser ses entrées, notamment des thèmes, des couleurs et des polices. Option de traduction pour le bouton Action : les propriétaires de l’iPhone 15 Pro peuvent désormais traduire les textes affichés sur l’écran de leur appareil en appuyant simplement sur le bouton Action. Cette fonctionnalité est disponible dans 13 langues, dont le français, l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien. Nouveaux widgets pour la météo et l’horloge Partage de billets et de tickets via iMessage La possibilité de filmer des vidéos spatiales sur iPhone 15 Pro et accélération de la prise de vue avec le téléobjectif Météo propose les prévisions de pluie et de météo pendant 10 jours

👉 iOS 17 : les « Posters », ou comment voir qui vous appelle avec style

Apple a mis à jour le carnet d’adresses avec une nouvelle fonctionnalité baptisée « Posters ». Celle-ci transforme les fiches de contact en images qui s’affichent en plein écran sur l’iPhone du destinataire lorsque vous les appelez.

Ces Posters utilisent un langage de conception similaire aux écrans de verrouillage repensés, avec des options de typographie audacieuses et la possibilité d’ajouter des memoji. Ils fonctionnent également avec des applications VOIP tierces, telles que WhatsApp.

Posters sur iOS 17

Chaque utilisateur d’iPhone peut créer sa fiche contact en utilisant une photo, mais aussi un Memoji, avec différents effets et styles pour chaque choix. Bien sûr, la police pour écrire son nom est personnalisable (forme et couleur). L’affichage de la fiche contact est également compatible avec les applications tierces (si ces dernières veulent en tirer parti).

📞 Une nouvelle position pour le bouton Raccrocher

Avec iOS 17, Apple a également modifié le positionnement du bouton Raccrocher. Au lieu d’être positionné en bas, et d’être détaché des autres boutons, ce dernier est désormais intégré aux autres options d’appel.

Si le bouton Raccrocher devait initialement être déplacé sur la droite, en lieu et place de sa position centrale habituelle, la firme de Cupertino est finalement revenue sur sa décision afin de ne pas trop chambouler les utilisateurs de ses appareils.

📩 Messages a été amélioré

Messages est l’une des applications système qui profitent le plus du passage à iOS 17. En s’inspirant des messageries concurrentes, Apple a introduit de nouvelles fonctions très pratiques. Cela démarre avec la possibilité de retrouver le dernier message lu dans une conversation commune avec plusieurs personnes (le genre de conversation où des dizaines de messages vous attendent si vous avez le malheur de ne pas la consulter un instant).

Messages profite aussi d’une mise à jour de son interface. Désormais, toutes les actions supplémentaires (Réactions, emojis, memojis, gifs, photos, applications, musique, images, « digital touch », etc.) ne sont plus accessibles entre le clavier et le champ de saisie du texte. Ils apparaissent dans un menu accessible en appuyant sur l’icône « + » (voir ci-dessous). C’est un menu plus pratique que l’ancien, parce qu’il y a encore beaucoup d’utilisateurs d’iPhone qui ne savent pas où se situent les actions supplémentaires.

En outre, il est désormais plus facile de répondre à un message : jusqu’à iOS 16, il fallait appuyer longtemps et choisir « répondre » dans le menu contextuel. Maintenant, il faut juste glisser le message vers la gauche.

Autre nouveauté : le moteur de recherche intègre avec iOS 17 des filtres pour retrouver un message, une photo ou un contact plus facilement. Messages est maintenant capable de retranscrire un message vocal afin de le lire plus tard. Enfin, il est désormais plus facile de partager et de demander une location géographique avec un autre utilisateur d’iPhone.

Notons également que les utilisateurs d’iOS 17 ont enfin le choix entre plus de 20 nouvelles sonneries, dont certaines sont plus longues et plus modernes que les précédentes. Les noms de ces nouvelles sonneries sont également plus abstraits.

👉 Les Autocollants animés

iOS 17 apporte une série de nouveautés aux autocollants, notamment la possibilité de créer ses propres autocollants animés à partir de photos.

Pour créer ses propres autocollants, il suffit d’ouvrir l’application Messages, de commencer une nouvelle conversation et de toucher le bouton + à gauche du champ d’écriture. Ensuite, sélectionnez Autocollants, puis Ajouter un autocollant.

Une fois que vous avez sélectionné une photo, vous pouvez la recadrer et la repositionner pour créer votre autocollant. Vous pouvez également ajouter des effets et du texte.

📔 Journal, l’application de journalisation intégrée d’iOS 17

iOS 17.2, qui devrait sortir en décembre 2023, inclura une toute nouvelle application appelée « Journal », qui facilite la création de notes personnelles. Il s’agit d’une application installée par défaut sur tous les iPhone qui permet de créer son journal personnel pour se mémoriser les instants importants de la journée.

À chaque jour qui passe, vous pouvez associer vos réflexions, vos commentaires, vos photos, mais aussi les morceaux que vous avez écoutés, les entrainements sportifs que vous avez effectués, votre localisation géographique ou encore les amis (enregistrés dans vos contacts) avec qui vous avez passé un moment.

Cette dernière suggère automatiquement des moments importants que vous pouvez commémorer, et vous permet d’ajouter des photos et des activités. De plus, vous pouvez planifier des rappels pour vous encourager à écrire régulièrement. Tout cela est sécurisé grâce au chiffrement de bout en bout.

📲 Améliorations de la messagerie pour une communication plus fluide

iOS 17 apporte également des améliorations significatives à l’application Messages. Vous pouvez désormais filtrer vos recherches avec des termes supplémentaires et accéder rapidement au message le plus récent pour rester à jour.

De plus, la mise à jour introduit la fonctionnalité Live Voicemail qui permet en temps réel de retranscrire sous forme de texte les messages vocaux, à l’instar de ce qui est proposé sur la série Pixel 7. Vous pouvez choisir de laisser le message se terminer ou de décrocher. Il est également possible de laisser un message sur FaceTime.

Par ailleurs, une série de nouvelles fonctionnalités appelées Check In permettent de partager votre position en temps réel et votre état avec d’autres personnes. Par exemple, vous pouvez envoyer automatiquement un message à un ami lorsque vous rentrez chez vous, et partager l’état de la batterie et du service cellulaire pour éviter toute confusion dans les zones sans réseau.

⏰ En veille : l’iPhone se transforme en joli réveil pour table de chevet

Le mode StandBy (en français, En veille) est une nouvelle fonctionnalité d’iOS 17 qui permet de transformer l’écran de verrouillage de votre iPhone en un hub d’informations et de notifications lorsque votre appareil est en charge ou posé sur un support de charge MagSafe.

StandBy

Lorsque votre iPhone est en charge ou posé sur un support de charge MagSafe, l’écran de verrouillage se transforme en un hub d’informations et de notifications. Le hub est divisé en trois sections :

La section supérieure affiche l’heure, la date et la météo.

La section centrale affiche les notifications récentes.

La section inférieure affiche les widgets que vous avez sélectionnés.

Vous pouvez personnaliser En veille via l’application Réglages, puis En veille. Une fois actif, vous pouvez modifier les widgets, leur position, etc. Notez en revanche que vous ne pouvez pas le faire depuis l’application Réglages.

🧭 Les cartes hors-ligne arrivent sur Plans

Au rayon des nouveautés apportées par iOS 17, la fonction des cartes hors-ligne est désormais de la partie dans l’application Plans. Grâce à ce nouvel ajout, les utilisateurs peuvent accéder à des cartes préalablement téléchargées, afin de retrouver leur chemin au cas où le réseau mobile viendrait à manquer, ou dans le but d’économiser la précieuse data de leur forfait lors de déplacements à l’étranger.

⌨️ Quelques améliorations pour le clavier

La correction automatique a été optimisée grâce à un nouveau modèle de langage, et il est désormais plus facile de revenir à un mot d’origine si nécessaire. La fonction de dictée utilise également un nouveau modèle d’IA capable de mémoriser vos mots préférés. De plus, le clavier a été mis à jour avec des améliorations pour une expérience de frappe améliorée.

📇 Contacts et partage de fichiers améliorés avec iOS 17

iOS 17 facilite le partage d’informations de contact avec une fonctionnalité appelée « NameDrop ». Vous pouvez simplement rapprocher deux iPhone pour envoyer vos adresses e-mail, numéros de téléphone et même vos Posters. Le partage de photos est également plus pratique, et vous pouvez même poursuivre le téléchargement d’un fichier même si vous vous éloignez de la portée initiale.

NameDrop sur iOS 17

🩺 De nouvelles fonctionnalités pour la santé sur iOS 17

Apple a amélioré l’interface de l’application Santé sous iOS 17. En plus d’être plus intuitive, il est désormais possible de sélectionner votre état d’esprit actuel. Afin de contribuer à votre bien être mental, l’appareil vous suggère en conséquence des actions à mettre en place.

On retrouve également la fonction Screen Distance, qui permet de protéger vos yeux de la fatigue oculaire. Grâce à cela, votre iPhone vous prévient lorsque vous regardez de près votre écran, pendant trop longtemps.

Par ailleurs, Apple a amélioré les fonctionnalités d’accessibilité sur iOS 17 pour les personnes âgées ou présentant un handicap quelconque. L’iPhone peut par exemple « lire à haute voix» des étiquettes ou des textes écrits en petits caractères, afin de faciliter la lecture aux personnes malvoyantes.

Il est également en mesure de parler à votre place, en utilisant votre voix, si vous avez des difficultés à vous exprimer. Pour ce faire, il est nécessaire de se livrer à un test vocal de 15 minutes seulement.

La version finale d’iOS 17 peut être installée au même titre qu’une mise à jour classique, depuis la section Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si vous disposez d’un iPhone compatible, vous verrez alors apparaître depuis ce menu la dernière mise à jour en date. Il vous suffira ensuite de toucher l’option Télécharger et installer pour mettre à niveau votre iPhone vers iOS 17.