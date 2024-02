iOS 18 : tout ce qu’il faut savoir sur la future et ambitieuse mise à jour iPhone

iOS 18 est la prochaine version majeure du système d’exploitation des iPhone, qui devrait être dévoilée lors de la WWDC 2024, en juin. Selon les rumeurs, il s’agirait de l’une des plus importantes mises à jour d’iOS, voire la plus ambitieuse depuis le lancement du premier iPhone.

Quelles sont les nouveautés attendues, la date de sortie, la liste des appareils compatibles et les enjeux de cette mise à jour ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur iOS 18.

La date de sortie d’iOS 18 n’a pas été officiellement annoncée par Apple, mais on peut se baser sur le calendrier habituel de la firme à la pomme pour faire des estimations. Généralement, Apple dévoile la nouvelle version d’iOS lors de la WWDC (Worldwide Developers Conference), sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, qui se tient en juin.

Concept d’iOS 18 (avec l’horloge plaçable à n’importe quel endroit) © Redesigns

La version stable d’iOS coïncide ensuite avec la sortie du nouvel iPhone, normalement en septembre. Entre les deux, Apple propose des versions bêta publiques, qui permettent aux utilisateurs volontaires de tester les nouvelles fonctionnalités et de signaler les bugs.

Si Apple suit ce schéma, on peut s’attendre à ce qu’iOS 18 soit présenté lors de la WWDC 2024, qui devrait avoir lieu en juin 2024. La version stable d’iOS 18 devrait être disponible en septembre 2024, en même temps que l’iPhone 16. Les versions bêta publiques devraient être accessibles environ un mois après la présentation pour les développeurs lors de la WWDC.

Quelles sont les nouveautés attendues d’iOS 18 ?

iOS 18 devrait apporter de nombreuses nouveautés et améliorations. Apple est en train de fabriquer des serveurs entièrement dédiés à l’IA, il faut donc s’attendre à un large focus sur l’IA générative. Voici les principales fonctionnalités qui pourraient être intégrées à iOS 18, si l’on en croit les différentes rumeurs.

Siri, plus intelligent que jamais

Siri, l’assistant vocal d’Apple, devrait bénéficier d’une refonte majeure, basée sur la technologie d’IA générative. Cela signifie que Siri pourrait être capable de générer du contenu original, comme des textes, des images ou des sons, à partir de données existantes.

Par exemple, Siri pourrait créer des réponses personnalisées, des playlists musicales, des résumés d’articles ou des histoires interactives. Siri pourrait également automatiser des tâches complexes, mieux répondre aux questions et compléter automatiquement les phrases. Ces avancées pourraient également s’étendre à d’autres applications Apple, telles qu’Apple Music, Pages, Keynote ou Xcode.

Un concept d’iOS 18 © UI Future

Ce n’est pas la seule nouveauté qui se profile. En février dernier, Apple avait notamment déposé un brevet visant à rendre Siri bien plus autonome. A terme, l’assistant pourra potentiellement intervenir dans une conversation, contrer le démarchage abusif, diffuser des messages enregistrés et bien plus encore.

Prise en charge du protocole RCS

RCS (Rich Communication Services) est un protocole de communication qui vise à remplacer le SMS et à offrir des fonctionnalités similaires aux applications de messagerie instantanée, comme la prise en charge d’images et de vidéos de haute résolution, les accusés de réception, les messages vocaux ou les appels vidéo.

Apple prévoit d’ajouter le protocole RCS à l’iPhone d’ici 2024, ce qui améliorerait l’expérience de messagerie pour les utilisateurs d’Android communiquant avec des utilisateurs d’iPhone, et offrirait une meilleure compatibilité entre différentes applications de messagerie.

Voici quelques exemples concrets d’améliorations (non exhaustifs) :

Vous pourrez envoyer des photos et vidéos de haute qualité à vos amis et à votre famille, sans vous soucier de la compression.

Vous saurez quand vos messages sont en cours de rédaction et quand ils ont été lus, sur iPhone ou Android.

Vous pourrez répondre à des messages individuels dans une conversation de groupe.

Vous pourrez retrouver facilement vos anciens messages grâce à la recherche avancée.

Intégration de l’IA dans Messages

Messages, l’application de messagerie native d’Apple, devrait également profiter de l’intégration de l’IA dans iOS 18. L’IA pourrait permettre à Messages de répondre à des questions, de suggérer des réponses rapides, de traduire des messages, de détecter des informations pertinentes (comme des dates, des lieux ou des contacts) ou de proposer des actions contextuelles (comme ajouter un événement au calendrier, ouvrir une carte ou passer un appel).

Listes de lecture générées automatiquement dans Apple Music

Apple Music, le service de streaming musical d’Apple, devrait également tirer parti de l’IA générative pour créer des listes de lecture personnalisées, basées sur les goûts, les humeurs ou les activités des utilisateurs. L’IA pourrait également analyser les paroles des chansons, les genres musicaux ou les tendances du moment pour proposer des recommandations adaptées.

Certains imaginent les paroles de musiques partout sur l’écran © Redesigns

Fonctions d’IA générative dans les applications iWork et Xcode

iWork, la suite bureautique d’Apple, et Xcode, l’environnement de développement d’Apple, devraient également bénéficier de l’IA générative dans iOS 18. L’IA pourrait aider les utilisateurs à créer du contenu, comme des présentations, des documents ou des applications, en générant des modèles, des graphiques, des animations ou du code. L’IA pourrait également corriger des erreurs, optimiser des performances ou suggérer des améliorations.

Développement d’un scanner Face ID invisible

Face ID, le système de reconnaissance faciale d’Apple, pourrait connaître une évolution majeure avec iOS 18. Apple pourrait envisager le développement d’un scanner Face ID invisible, qui serait dissimulé sous l’écran de l’iPhone. Ce changement pourrait modifier l’interface utilisateur globale du système d’exploitation, en supprimant la fameuse encoche qui abrite actuellement le scanner Face ID.

Quels seront les iPhone compatibles avec iOS 18 ?

La liste des appareils compatibles avec iOS 18 n’a pas été définitivement confirmée, mais on peut se baser sur la liste des appareils compatibles avec iOS 17 pour faire des hypothèses.

En général, Apple assure le support de ses appareils pendant cinq ans environ, ce qui signifie que les modèles les plus anciens sont progressivement écartés des mises à jour. Ainsi, iOS 17 était compatible avec les iPhone 7 et modèles ultérieurs, les iPod touch (7e génération) et les iPad Air 2 et modèles ultérieurs.

Si Apple suit cette logique, on peut supposer qu’iOS 18 sera compatible avec :

Les iPhone 8 et modèles ultérieurs,

Les iPod touch (7e génération),

Les iPad (6e génération) et modèles ultérieurs.

Autrement dit, cela signifie que les iPhone 7, les iPad Air 2, les iPad mini 4 et les iPad Pro (1re génération) ne recevront pas iOS 18.

iOS 18 : vers un changement de design majeur ?

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent sur un possible changement de design majeur pour iOS 18. Si Apple n’a encore rien officialisé, les indices s’accumulent et laissent penser que la prochaine version du système d’exploitation mobile pourrait connaître une refonte importante.

D’après les informations disponibles, iOS 18 s’orienterait vers un design plus épuré et minimaliste. Les icônes pourraient être redessinées avec des formes plus simples et des couleurs plus neutres. L’interface utilisateur pourrait également être simplifiée, avec une réduction du nombre d’éléments superflus.

Le centre de contrôle, qui a déjà été légèrement modifié dans iOS 17, pourrait subir une refonte plus profonde dans iOS 18. On imagine un centre de contrôle plus personnalisable, avec la possibilité d’ajouter ou de supprimer des widgets et de modifier leur disposition.

Le mode multitâche, qui n’a pas connu de changements majeurs depuis plusieurs années, pourrait être amélioré dans iOS 18. On espère une meilleure gestion des applications en mode Split View et Slide Over.

Nous continuerons de mettre ce dossier à jour en fonction des nouvelles informations que nous recevons.