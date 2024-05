iOS 17.5 disponible : sécurité renforcée et plus de liberté en Europe, quelles nouveautés ?

iOS 17.5 est la dernière mise à jour logicielle pour iPhone, et elle apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités intéressantes. La plus notable est peut-être la possibilité de suivre la réparation de votre iPhone grâce à la localisation. Cela signifie que vous pouvez désormais savoir où se trouve votre iPhone à tout moment pendant le processus de réparation.

iOS 17.5

Bonne nouvelle pour les détenteurs d’iPhone compatibles avec iOS 17 : la mise à jour iOS 17.5 est enfin arrivée et elle apporte son lot d’améliorations significatives. Sécurité renforcée et plus de liberté pour les européens, voici les points forts de cette mise à jour.

Quelles sont les grandes nouveautés d’iOS 17.5 ?

La collaboration avec Google est sans aucun doute la star de cette version. Grâce à la détection multi-plateforme des trackers indésirables, votre iPhone devient désormais un véritable garde du corps. Cette fonctionnalité inédite repose sur l’association des réseaux Localiser d’Apple et de Google.

Concrètement, votre iPhone peut désormais détecter tout traceur Bluetooth inconnu se déplaçant avec vous (qu’il soit compatible Apple ou Android). Cette synergie permet de contrer efficacement les tentatives de suivi indésirables, quel que soit le système d’exploitation du traceur. Fini la paranoïa, vous voilà alerté en cas de présence suspecte.

Le nouveau fond d’écran Pride

Il était temps, mais iOS 17.5 marque également un tournant pour les européens. Ils bénéficient désormais de la possibilité de télécharger des applications directement depuis les sites web. Fini le monopole de l’App Store, on se rapproche ici du fonctionnement de Windows et Android.

Apple n’oublie pas non plus ses abonnés à Apple News+. La mise à jour leur réserve un mode hors ligne bien pratique. Désormais, même sans connexion internet, vous pourrez consulter le fil Aujourd’hui et l’onglet News+, parfait pour les longs trajets en avion ou les zones blanches de réseau.

Cette mise à jour apporte également quelques autres améliorations et correctifs :