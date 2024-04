iOS 17.5 : voici les nouveautés de la deuxième bêta, avec de très grands changements pour l’Europe

iOS 17.5

Les utilisateurs d’iPhone en dehors de l’Union Européenne se mordent peut-être les doigts. Grâce au Digital Market Act (DMA), une loi européenne forçant Apple à ouvrir un peu plus son écosystème, les utilisateurs iOS de l’UE bénéficient depuis iOS 17.4 de fonctionnalités inédites.

L’Union Européenne contraint Apple à ouvrir son écosystème iOS aux utilisateurs européens

Parmi celles-ci, on retrouve la possibilité d’installer des navigateurs web utilisant des moteurs de recherche autres que WebKit d’Apple. Fini le monopole !

Autre nouveauté : le sideloading, c’est-à-dire l’installation d’applications en dehors de l’App Store officiel. Les utilisateurs de l’UE peuvent désormais télécharger des applications depuis des magasins tiers et même utiliser des moyens de paiement alternatifs au sein de l’App Store.

Ces changements majeurs sont le fruit d’une arme redoutable que brandit le DMA : des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial annuel d’une entreprise technologique récalcitrante. Pour Apple, cela représenterait une amende potentielle de 38,3 milliards de dollars, un argument de poids pour se plier aux règles.

Et ce n’est pas fini. La récente version bêta d’iOS 17.5 (disponible uniquement pour les développeurs à l’heure actuelle) offre un nouveau privilège aux utilisateurs européens : le téléchargement direct d’applications depuis les sites web des développeurs. Plus besoin de passer par l’App Store.

Attention, cette liberté ne s’accorde pas sans contrepartie. Les développeurs souhaitant proposer leurs applications en dehors de l’App Store devront répondre à certains critères stricts.

Être membres du programme Apple Developer pendant au moins deux années consécutives.

L’application en question devra cumuler plus d’un million d’installations sur iOS dans l’UE au cours de l’année écoulée.

Détailler clairement leur politique de collecte de données utilisateurs.

Des options de remboursement, de service client et de gestion de l’application devront être intégrées pour garantir un minimum de protection aux utilisateurs.

Si l’avantage principal de ce système est d’éviter la commission prélevée par Apple sur les achats effectués via l’App Store (la fameuse Apple Tax), il ne s’agit pas d’un Far West du téléchargement. Les développeurs devront tout de même s’acquitter d’un Core Technology Fee de 0,50 € par installation dépassant le million sur une période de 12 mois. Heureusement, certaines organisations comme les associations à but non lucratif, les établissements d’enseignement accrédités et les entités gouvernementales en sont exemptées.

Pour l’instant, ce téléchargement direct d’applications depuis les sites web des développeurs est un privilège réservé aux utilisateurs européens. Mais qui sait, d’autres pays pourraient s’inspirer du DMA et offrir un jour des libertés similaires à leurs citoyens. En attendant, on peut dire qu’en matière d’expérience iOS, l’Union Européenne a un petit train d’avance.