iPhone 12 et 12 Pro : Apple répare gratuitement les haut-parleurs défectueux

Votre iPhone 12 ou 12 Pro rencontre des problèmes de son et les haut-parleurs semblent défectueux ? Ce n’est pas un problème isolé. En effet, plusieurs modèles d’iPhone 12 et 12 Pro ont des soucis audio. Pour y remédier, Apple a lancé le programme de service de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro pour les problèmes de son.

iPhone 12 – Crédit : Akhil Yerabati / Unsplash

Apple a confirmé que plusieurs modèles fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021 sont susceptibles « de présenter des problèmes de son en raison de la défaillance possible d’un composant du module récepteur ». Si vous êtes dans ce cas, Apple répare gratuitement votre iPhone. Votre éligibilité au programme doit d’abord être vérifiée.

L’iPhone 12 mini et 12 Pro Max ne sont pas pris en charge par la réparation gratuite d’Apple

Apple a expliqué sur la page support que vous pouvez faire réparer votre iPhone 12 ou 12 Pro s’il n’émet aucun son quand vous passez ou recevez des appels. Néanmoins, il faut préciser que l’iPhone 12 mini dont la production a été arrêtée par Apple et l’iPhone 12 Pro Max ne sont pas concernés par cette réparation gratuite. Vous pouvez contacter l’assistance Apple, prendre rendez-vous dans un Apple Store ou vous rendre dans un centre de services agréé Apple si vous souhaitez faire réparer votre iPhone 12 que nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester.

La firme de Cupertino a aussi précisé que des frais de réparation peuvent s’appliquer si votre iPhone « a subi des dommages qui compromettent la réparation, comme un écran fissuré ». De plus, le programme de réparation ne couvre que les iPhone 12 et 12 Pro qui rencontrent des problèmes de son durant les deux années suivant leur vente.

D’ailleurs, Apple vient de lancer le programme Self Service Repair qui, pour la toute première fois, permet aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils. Ce programme s’applique pour le moment à l’iPhone 12 et à l’iPhone 13. Vous pouvez notamment changer l’écran, la batterie ou l’appareil photo. À terme, plus de 200 pièces détachées et outils de réparation seront disponibles via ce programme.

Source : Gizmodo