iPhone 12 mini : les ventes sont trop mauvaises, Apple met fin à la production

Après moins d’un an sur le marché, l’iPhone 12 mini, la version compacte de l’iPhone 12, n’a visiblement pas fait face à une forte demande comme l’avait prédit Apple. Ces faibles ventes auraient vraisemblablement poussé l’entreprise américaine à stopper sa production.

Un nouveau rapport du cabinet d’études taïwanais TrendForce a révélé que l’iPhone 12, plus petit, n’est plus en production désormais. L’appareil a atteint la fin de vie au deuxième trimestre suite à des performances de vente décevantes, indique le rapport.

L’iPhone 12 mini en vert – Crédit : Thai Nguyen / Unsplash

Lancé en octobre 2020, l’iPhone 12 mini dispose d’un écran de 5,4 pouces qui s’adresse aux fans de petits smartphones, avec un prix commençant à 809 euros en France. L’iPhone 12 mini n’aurait jamais rencontré le succès escompté. Déjà en début d’année, Apple aurait réduit la production du smartphone pour se concentrer sur les modèles qui se vendent le mieux, à savoir l’iPhone 12 et 12 Pro.

En février, l’analyste de JP Morgan, William Yang, affirmait déjà qu’Apple pourrait mettre fin à la production de l’iPhone 12 mini, et il semble que le géant américain ait déjà franchi le pas, selon le rapport de TrendForce.

L’iPhone 12 mini est un échec commercial pour Apple

En début d’année, d’après les données du CIRP sur les ventes d’Apple, c’était l’iPhone 12 classique qui semblait sortir son épingle du jeu avec 27% des ventes. L’iPhone 12 mini se contentait lui de seulement 6 % des ventes, bien loin des attentes du géant américain.

En effet, il semble que les fans d’Apple aient privilégié les iPhone SE ainsi que les iPhone d’ancienne génération, plus abordables. Bien qu’il soit le smartphone haut de gamme le plus compact à l’heure actuel, l’iPhone 12 mini a probablement souffert d’un prix de vente trop élevé. En comparaison, son concurrent principal, l’ASUS Zenfone 8 que nous avions pu tester, est en vente à partir de 699 euros.

Pour l’instant, l’iPhone 12 mini reste disponible sur le site officiel d’Apple sans retard d’expédition notable pour le moment. L’appareil est proposé en six couleurs, dont une option violette qui a été mise en vente fin avril. Le smartphone pourrait donc être proposé jusqu’à la rupture de stock, et ne devrait plus revenir sur la boutique en ligne à l’avenir.

Source : TrendForce