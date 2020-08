iPhone 12 : l’appareil photo conserverait les 12 Mpx de l’iPhone 11 avec des capteurs plus grands

Crédit : EverythingApplePro – YouTube

Nous ne le répèterons jamais assez souvent, une résolution plus élevée ne garantit pas forcément de meilleures photos. D’autres critères tels que le niveau d’ouverture de l’objectif et le traitement logiciel sont à prendre en compte. C’est d’ailleurs pour cette raison que les iPhone ont toujours eu la réputation d’avoir de très bons appareils photo tout en conservant une résolution généralement plus faible que certains de leurs concurrents. Contrairement à ce que quelques fuites laissaient suggérer, Apple n’intègrerait pas un capteur principal de 64 Mpx sur l’iPhone 12 Pro.

Les clichés seront plus détaillés et bénéficieront d’un bruit numérique réduit

Selon le tipster Komiya, le capteur principal du modèle haut de gamme de l’iPhone 12 conserverait une résolution de 12 Mpx. Il n’y aurait donc pas de changement à ce niveau par rapport à l’iPhone 11. Par contre, il ne faut pas oublier que l’iPhone 12 devrait avoir recours aux lentilles 7P tandis que l’iPhone 11 est équipé de lentilles 5P. De plus, Komiya a également précisé que les capteurs de l’appareil photo seraient de plus grande taille. Concrètement, un plus grand objectif permet de prendre de meilleurs clichés, car il capture plus de lumière et plus de détails tout en réduisant le bruit numérique.

12MP

larger sensors — Komiya (@komiya_kj) August 30, 2020

Bien que Komiya ne l’ait pas précisé, il est fort probable que toutes les versions de l’iPhone 12 bénéficient de capteurs photo plus grands. Selon lui, Apple aurait prévu de passer à 48 Mpx l’année prochaine pour l’iPhone 13 afin de pouvoir filmer en 8K. À ce sujet, nous vous avons récemment révélé une grosse fuite selon laquelle l’iPhone 12 Pro Max serait, entre autres, capable de filmer des vidéos en 4K à 120 FPS et des slow motion en 4K 240 FPS. Le capteur LiDAR devrait d’ailleurs être au rendez-vous sur les deux smartphones haut de gamme d’Apple.

48MP for next year’s iPhone (to shoot 8K videos ) — Komiya (@komiya_kj) August 30, 2020

Pour le moment, il faut prendre toutes ces fuites concernant l’iPhone 12 avec un peu de recul. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qu’Apple a prévu. La firme à la pomme n’a même pas encore communiqué la date officielle de la présentation, mais tout le monde attend l’annonce de l’iPhone 12 pour le 12 octobre prochain.

Source : phoneArena