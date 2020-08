iPhone 12 Pro Max : écran 120 Hz, capteur LiDAR, 4K 240 FPS, de nombreux détails en fuite

Crédit : EverythingApplePro – YouTube

À moins de deux mois de son lancement supposé, l’iPhone 12 Pro Max se révèle dans une fuite de grande ampleur. Le leaker Jon Prosser, dont la réputation n’est plus à prouver, vient de dévoiler la première vidéo et les captures d’écran du smartphone qu’une source lui a envoyée. Cette fuite détaille plusieurs caractéristiques de l’appareil photo et de l’écran du prochain smartphone d’Apple.

Avant de plonger dans les détails, il est important de préciser que les captures d’écran et la vidéo proviennent d’un modèle PVT (Product Validation Test) de l’iPhone 12 Pro Max. C’est donc un prototype conçu pour les ingénieurs avant de lancer la production de masse. Les fonctionnalités que vous allez découvrir ne sont ainsi pas confirmées, mais elles ont de fortes chances d’être conservées sur le produit final.

L’écran 120 Hz est (presque) confirmé

Jon Prosser a commencé par partager deux captures d’écran du prototype de l’iPhone 12 Pro Max. Plus précisément, il s’agit des paramètres de l’affichage et de l’appareil photo. La première chose qui saute aux yeux est la possibilité d’activer un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu’un affichage adaptatif (60 ou 120 Hz en fonction de l’utilisation). Nous vous avions annoncé cette fonctionnalité il y a quelques mois, mais de récentes fuites la contredisaient en semant le doute auprès de la communauté. Jon Prosser a tout de même précisé que seule la moitié des modèles PVT intègre un écran 120 Hz. Il semblerait donc qu’Apple ait prévu de décider à la dernière minute de l’inclure ou non.

Camera and display settings for current PVT model of 6.7” iPhone 12 Pro Max



Want video too? pic.twitter.com/fnJk2LELgv — Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2020

Le fameux capteur LiDAR et deux nouveaux modes pour filmer en slow-motion

Au niveau des paramètres de l’appareil photo, nous retrouvons le capteur LiDAR comme celui qui équipe l’iPad Pro 2020. En avril, un rendu de l’iPhone 12 Pro en fuite confirmait déjà l’existence de ce scanner. D’ailleurs, nous ne savons pas encore si les autres modèles PVT tels que l’iPhone 12 standard ou le Pro sont eux aussi équipés d’un capteur LiDAR. De plus, les paramètres dévoilent deux nouveaux modes de slow-motion : 4K 120 FPS et 4K 240 FPS. Si vous vous souvenez, ces deux modes avaient été découverts dans une version bêta d’iOS 14. Ensuite, il y a mention d’un mode nuit amélioré, de la réduction avancée du bruit numérique, de la profondeur des couleurs et des capacités du zoom.

Enfin, Jon Prosser n’a pas pu dévoiler le design de la face arrière du smartphone PVT, car celui-ci est protégé par une coque spéciale qui sert justement à empêcher les leakers de tout révéler. En tout cas, il semblerait bien que les bordures soient plus fines que les précédents modèles. L’encoche, aussi appelée « notch », est bel et bien présente. Toutes ces informations sont évidemment à prendre avec du recul en attendant la présentation officielle d’Apple. Pour rappel, l’iPhone 12 Pro Max devrait être annoncé le 12 octobre prochain en même temps que les autres modèles.

Sources : phoneArena, Twitter