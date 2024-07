Le Model Y version 2025 capturé en photo, un patch pour l’appareil photo du Galaxy S24 Ultra : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Samedi matin, on découvrait que les premières images d’Assetto Corsa 2, que Z-library était dans le collimateur des éditeurs, et que l’architecture de la PlayStation 3 empêcherait la plupart des titres de fonctionner sur la PS5. Dimanche, on récapitulait toutes les news essentielles de la semaine dernière : les premières images de Gladiator 2, les comptes Essentiel disparus de Netflix… et bien plus encore ! Ce mardi au programme c’est Tesla, Galaxy S24 Ultra et Windows 11.

Basculer d’un compte Microsoft à un compte local redevient possible sur Windows 11

DR

Microsoft fait volte-face en remettant le guide en ligne qui permet aux usagers de Windows 10 et de Windows 11 de passer d’un compte Microsoft à un compte local. Cette décision arrive après la suppression soudaine du guide initial qui avait suscité une grande colère chez certains. Microsoft encourage clairement l’utilisation de ses comptes en ligne lors de la configuration de Windows 11. Il faut dire que ces derniers offrent plusieurs avantages (intégration simplifiée des services Microsoft, sécurité renforcée, synchronisation des données sur différents appareils, etc.). Mais cela ne plaît pas à tout le monde.

Une mise à jour de l’appareil photo du Galaxy S24 Ultra arrive

Samsung Galaxy S24 Ultra – Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme le révèle le leaker Ice Universe, un nouveau patch sortira bientôt pour l’appareil photo du Galaxy S24. Programmée pour le mois d’août, cette mise à jour introduirait des optimisations de performances pour le HDR, la balance des blancs, la surexposition, le surtraitement ou encore le zoom vidéo. Ces ajustements devraient permettre d’améliorer les captations, pour rendre le smartphone le plus cher de Samsung encore plus efficace sur la partie photo et vidéo.

Le Tesla Model Y Juniper se découvre dans une première image

Tesla Model Y Juniper (concept) © lars_o_saeltzer / Instagram

Le très attendu Model Y Juniper, la version revisitée de ce crossover électrique déjà bien connu, a enfin été aperçu en pleine rue. C’est au Rose Bowl de Pasadena, en Californie, que le Juniper a fait sa première sortie publique, dissimulé sous un camouflage. On sent que ce Model Y Juniper a beaucoup de choses à nous raconter, même sous ses airs discrets. Les photos montrent des lignes plus épurées, un capot redessiné et un pare-chocs avant qui semblent s’inspirer de la Model 3 Highland.