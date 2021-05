Test Asus Zenfone 8 : le meilleur petit smartphone de 2021 !

9/10 Asus Zenfone 8 On aime Format compact

Ecran OLED 120 Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 888

Bonne calibration de l'écran

Haut-parleurs efficaces

Autonomie satisfaisante

Certification IP68

Dos en verre mate

Prise casque

LED de notification On n’aime pas Pas de zoom optique

Chargeur fourni de 30 watt seulement

Pas de charge sans fil

Pas de lecteur de cartes microSD Verdict : Avec le Zenfone 8, Asus tente de répondre aux attentes des utilisateurs qui sont exaspérés par les dimensions imposantes des smartphones haut de gamme. Le constructeur propose donc un appareil (presque) complet (il ne manque qu’un capteur photo équipé d’un zoom optique et la possibilité de recharger la batterie sans fil !), qui offre des hautes performances et une grande polyvalence, le tout dans un format très compact et avec un design séduisant. Une réussite ! plus

L’année dernière, les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro n’avaient que quelques différences techniques assez mineures (lire notre test de l’Asus Zenfone 7 Pro), puisqu’ils adoptaient le même format et le même module photographique pivotant sur 360 degrés.

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Cette années, le constructeur change la donne, puisque ses deux nouveaux smartphones ont des formats sensiblement différents. On note également au passage que la nomenclature des appareils a changé.

Nous avons donc désormais affaire aux Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip. Pour ce dernier, le constructeur reprend le suffixe « Flip », qui fait référence au module Flip caméra. Le constructeur reprend donc le terme Flip déjà adopté sur ses ordinateurs portables équipés d’un écran tactile pivotant sur 360 degrés.

Asus Zenfone 8 Flip et Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La surprise, cette année, réside dans le fait que le constructeur a décidé de mettre en vedette son Zenfone 8, qui affiche un format très compact, alors que l’autre nouveauté de ce mois de mai, le Zenfone 8 Flip, n’est qu’une mise à niveau du Zenfone 7 de l’année dernière. Si ce dernier est donc moins original, il demeure néanmoins le smartphone le plus en phase avec la tendance du marché, qui consiste à offrir un très grand écran et des fonctions photo sophistiquées sur les appareils haut de gamme (lire notre test du Zenfone 8 Flip).

Prix et disponibilité

Le Zenfone 8 est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui, et jusqu’au 31 mai, date à laquelle les premières livraisons devraient débuter.

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Trois modèles seront donc très bientôt disponibles, en deux coloris : noir ou argenté :

Le plus abordable est proposé à 699 €, avec 8 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage.

Si on désire disposer de 256 Go de stockage, il faut ajouter 50 €, puisque le prix passe à 749 €.

Enfin, le modèle le mieux équipé disposera de 16 Go de mémoire et de 256 Go de stockage. Il est proposé à 819 €.

Cerise sur lez gâteau, Asus propose une offre de lancement, qui permet de faire baisser de 100 € le prix du premier modèle, qui passe donc à seulement 599 €, dans certaines enseignes (Fnac, Darty, LDLC et Cdiscount). Cette offre est réservée aux 500 premières précommandes ! C’est un très bon prix pour bénéficier d’un smartphone compact, complet et performant !

OnePlus 9 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En ce qui concerne la concurrence récente, on peut citer le OnePlus 9, lancé à 719 €. Ce smartphone dispose lui aussi d’un écran OLED cadencé à 120 Hz (nettement plus grand car de 6,55 pouces de diagonale) et du processeur Qualcomm Snapdragon 888. Et si – contrairement au Zenfone 8 – le OnePlus 9 n’est pas étanche et n’intègre ni prise casque ni lecteur de cartes mémoire microSD, il présente l’avantage de se recharger très rapidement grâce à son adaptateur secteur de 65 watts et de supporter la recharge sans fil (lire notre test du OnePlus 9).

Format très compact et nouvelle texture

Le Zenfone 8 se démarque vraiment de son grand frère, le Zenfone 8 Flip, par son format qui apparaît minuscule à l’heure actuelle. En effet, le nouveau smartphone d’Asus est plus petit que le Pixel 4a 5G, puisque son écran affiche une diagonale de seulement 5,9 pouces, contre 6,2 pour le smartphone de Google. Résultat, le smartphone ne mesure que 14,8 x 6,8 x 0,89 cm, pour un poids de 169 grammes.

Asus Zenfone 8 vs Google Pixel 4a 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Si on désire vraiment un smartphone encore plus petit, il faut aller voir du côté de chez Apple, qui propose l’iPhone SE (4,7 pouces) ou l’iPhone 12 Mini (5,4 pouces). Au début de l’été, un autre smartphone compact sera disponible. Il s’agit du Sony Xperia 5 III, qui a été dévoilé il y a quelques semaines et qui embarque un écran 4K de 6,1 pouces au format 21:9.

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Autre changement par rapport aux Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro de l’année dernière, le dos du smartphone est désormais réalisé en verre mate (noir en l’occurrence). Résultat, le smartphone retient moins les traces de doigts qu’un smartphone doté d’un dos en verre brillant. La texture mate et douce du dos du smartphones n’est pas sans rappeler le Google Pixels 4a 5G, testé ici, le dernier Galaxy haut de gamme de Samsung (lire notre test du Samsung Galaxy S21 Ultra) ou le dernier modèle de realme (lire notre test du realme 8 Pro).

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme sur les Zenfone de l’année dernière, Asus a reconduit sa touche (bleue) Smart Key qui permet – outre de démarrer/éteindre le smartphone – de lancer rapidement l’application de son choix ou d’accéder à un paramètre d’Android, juste en effectuant une double pression ou une pression longue.

Seule différence, la Smart Key n’intègre plus le lecteur d’empreintes digitales. En effet, ce dernier est désormais présent directement au bas de l’écran, sous la dalle d’affichage, comme le font aujourd’hui quasiment tous les smartphones doté d’un écran OLED. Bon point, la reconnaissance d’empreinte s’effectue rapidement.

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Autre nouveauté par rapport aux Zenfone 7 et Zenfone 7 pro, le Zenfone 8 dispose désormais de la certification IP68. C’est le gage d’une résistance optimale à la pluie, la sueur ou même l’immersion (pour un temps limité et à une profondeur contenue, cependant).

Asus Zenfone 8 – La prise casque refait son apparition ! – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, l’avant du smartphone est recouvert d’une protection de type Corning Gorilla Glass Victus, la dernière en date (et donc la plus résistante). Enfin, certains utilisateurs apprécieront le retour de la prise casque, qui – rappelons le – n’était pas présente sur les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro (et qui est toujours absente sur le Zenfone 8 Flip !).

Un écran OLED performant

Avec son écran OLED Full HD (2400 x 1080 pixels) de 5,9 pouces, le Zenfone 8 s’utilise bien plus facilement à une main que son grand frère, le Zenfone 8 Flip, qui exploite pour sa part une dalle OLED de 6,67 pouces.

Asus Zenfone 8 Flip vs Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bon point, alors que l’écran des Zenfone 7 et Zenfone 8 Flip sont limités à une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, celui du Zenfone 8 peut fonctionner à 120 Hz, ce qui permet de bénéficier d’une fluidité d’affichage optimale lorsqu’on parcourt un fil d’actualités ou lorsqu’on surveille les réseaux sociaux.

Et comme le mode 120 Hz n’est pas toujours indispensable, l’interface laisse la possibilité de basculer manuellement en mode 90 Hz, voire même 60 Hz. Dans le doute, vous pouvez également laisser le système choisir pour vous la fréquence de rafraîchissement la mieux adaptée à l’application en cours d’utilisation, grâce au mode Automatique.

Plusieurs scénarios d’affichage sont proposés (Défaut, Naturel, Cinématique, Standard et Personnalisé), avec – pour chacun – une colorimétrie spécifique. C’est plus que suffisant pour trouver le mode qui correspond le plus à ses préférences visuelles.

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

L’écran du Zenfone 8 est censé offrir une luminosité maximale comprise entre 800 et 1100 nits. Pour vérifier cela en pratique, nous avons utilisé notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus, afin d’analyser la colorimétrie de l’écran du Zenfone 8.

On constate alors que la luminosité maximale tourne autour de 500 nits au maximum, selon le mode d’affichage utilisé. C’est un peu moins élevé que la valeur relevée sur l’écran du Zenfone 8 Flip, mais cela reste satisfaisant et tout à fait suffisant pour délivrer une image lumineuse à souhait.

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les modes d’affichage Standard et Cinématique sont ceux qui offrent les meilleurs résultats, avec en particulier des Delta E moyen respectifs de 2,4 et 3,4 et – dans les deux cas – une température moyenne des couleurs d’environ 6700 K (donc très proche de la valeur idéale, neutre, de 6500 K).

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les modes Naturel et Par défaut procurent pour leur part des couleurs moins fidèles (Delta E maximal de 3,9) et – surtout – des couleurs qui tirent plus vers le bleu (température des couleurs moyenne relevée d’environ 8200 K).

Le Zenfone 8 est petit, mais costaud !

NDLR : Asus nous a demandé de ne pas effectuer de benchmarks avant la publication du test. Le constructeur redoutait les fuites. Nous nous sommes conformés à cette demande jugée légitime. Ainsi, la partie qui suit est basée exclusivement sur le ressenti utilisateur. Des benchmarks arriveront par la suite.

En ce qui concerne la puissance d’exécution, Asus n’a pas transigé et a doté son Zenfone 8 de la puce Qualcomm la plus performante à ce jour, le Snapdragon 888. C’est le processeur qui équipe tous les smartphones proposés à plus de 700 euros (comme le OnePlus 9, par exemple). Autant dire que toutes les sollicitations du système d’exploitation sont exécutées sans le moindre délai et que les applications les plus exigeantes s’exécutent dans les meilleures conditions possibles à l’heure actuelle. Les jeux, en particulier, peuvent exprimer leur plein potentiel !

Sur le modèle que nous avons testé, le processeur de Qualcomm est complété par 16 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage (certains pourront regretter l’absence de lecteur de cartes mémoire microSD).

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un son puissant

Autre bon point, le constructeur clame haut et fort que les haut-parleurs du Zenfone 8 ont été améliorés afin d’offrir plus de basses que ses concurrents (mais aussi que les Zenfone 7 et 7 Pro). La bonne surprise, c’est que ce la se vérifie dans la pratique ! En effet, le Zenfone 8 délivre un son stéréo d’excellente qualité. En écoutant de la musique, on constate immédiatement que les basses sont bien plus présentes qu’à l’accoutumée, ce qui permet d’obtenir un son très bien équilibré lorsqu’il s’agit de se détendre en écoutant un peu de black metal ou de regarder un film ou une série. D’autant que la puissance est au rendez-vous !

En revanche, le haut-parleur placé sur la tranche inférieure délivre un son plus puissant que celui placé en haut de l’écran (qui envoie le son directement vers l’utilisateur), comme c’est quasiment toujours le cas dans cette configuration. Toutefois, la restitution globale s’avère des plus satisfaisantes.

Pour la photo, deux capteurs suffisent encore !

En raison de son format hyper compact, le Zenfone 8 ne pouvait pas embarquer le module Flip Camera dont est doté le Zenfone 8 Flip. Le constructeur s’est donc contenté d’intégrer deux capteurs signés Sony : le grand-angle et l’ultra grand-angle. Et force est de constater que l’absence des capteurs macro et de profondeur, qu’on trouve sur certains smartphones, ne se fait pas vraiment ressentir !

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, on peut juste regretter que le constructeur n’ait pas (encore) trouvé le moyen d’intégrer un troisième capteur, qui offrirait un zoom optique. Toutefois, comme nous allons le voir, ce n’est pas un si gros problème que cela…

Le capteur principal du Zenfone 8 est un Sony IMX686. Il s’agit d’un capteur de 64 mégapixels qui est associé à une optique dont la focale est équivalente à un objectif de 26 mm. L’ensemble est complété par un système de stabilisation optique, toujours pratique pour réduire au maximum les risques de photos floues.

Asus Zenfone 8 – Capteur principal – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Grâce à la technologie Quad Bayer, le capteur peut récolter quatre fois plus de lumière pour chaque pixel, ce qui permet – lorsque les conditions d’éclairage sont défavorables, la nuit par exemple – de générer des photos de qualité. Parfois, cette technique présente l’inconvénient de produire des clichés à la colorimétrie trop artificielle. Mais, au moins, on voit la personne ou l’objet qu’on tente de prendre en photo ! Et comme nous allons le voir, ce problème ne s’est pas présenté lors de nos tests.

Asus Zenfone 8 – Capteur principal – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dans la pratique, les clichés sont capturés par défaut par le capteur principal en 16 mégapixels. Il est possible de basculer à tout moment en mode 64 mégapixels, en modifiant une option dans les paramètres de l’interface.

Asus Zenfone 8 – Capteur principal – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bien sûr, dans ce cas, on ne bénéficie plus de la possibilité de se rapprocher de son sujet grâce au zoom numérique. Car si le Zenfone 8 n’offre pas de zoom optique, l’interface permet toutefois d’activer un zoom numérique 2x, que l’on peut pousser à la main jusqu’en 8x…

Asus Zenfone 8 – Zoom numérique 2x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme on peut le voir, les clichés réalisés par le capteur de 64 mégapixels s’avèrent à la fois précis et respectueux des véritables couleurs. Celles-ci ne sont pas exagérément accentuées afin de fournir des images plus flatteuses.

Asus Zenfone 8 – Zoom numérique 5x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Asus Zenfone 8 – Zoom numérique 5x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On constate également que le zoom numérique 2x, voire 5x et même 8x dans certains cas (avec une bonne luminosité) permet de se rapprocher de son sujet sans trop dégrader la qualité de l’image. C’est un bon point qui permet de faire oublier quelque peu l’absence d’un troisième capteur doté d’un téléobjectif…

Asus Zenfone 8 – Zoom numérique 8x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Asus Zenfone 8 – Zoom numérique 8x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le second est un Sony IMX363, un ultra grand-angle de 12 mégapixels qui offre une focale de 14 mm et qui peut faire office de capteur macro (4 cm). Il permet de réaliser des photos de belle qualité, même si celles-ci s’avèrent un peu moins détaillées que celles générées par le capteur principal.

Asus Zenfone 8 – Capteur ultra grand-angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Asus Zenfone 8 – Capteur ultra grand-angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bon point, les clichés réalisés de très près avec le capteur ultra grand-angle sont de bonne qualité. Encore une fois, cela permet de compenser l’absence d’un capteur spécialement dédié à cette activité, assez anecdotique reconnaissons le !

Asus Zenfone 8 – Capteur ultra grand-angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Asus Zenfone 8 – Capteur ultra grand-angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Lorsqu’on utilise le mode Nuit, il est possible de sélectionner un temps d’exposition de 4 ou 7 secondes, afin de laisser le temps au capteur d’emmagasiner suffisamment de lumière pour générer des photos satisfaisantes (il faut donc rester parfaitement immobile pendant ce laps de temps !).

Asus Zenfone 8 – Capteur ultra grand-angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Asus Zenfone 8 – Capteur principal – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et force est de constater que les résultats sont encore une fois de bonne qualité, aussi bien avec le capteur principal qu’en mode grand angle. Les couleurs sont fidèles à ce que l’on voit réellement. En revanche, si on doit utiliser le zoom optique, il est préférable de ne pas dépasser le facteur de grossissement de 2x. Au-delà, la précision des images laisse à désirer…

Asus Zenfone 8 – Capteur ultra grand-angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Asus Zenfone 8 – Capteur principal – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Asus Zenfone 8 – Zoom numérique 2x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour les selfie, le capteur frontal est lui aussi un modèle Sony (IMX663). Il capture des clichés en 12 mégapixels, avec une focale équivalente à un 27 mm. Avec ou sans le mode Portrait (qui applique un effet de flou sur la totalité de l’arrière plan), il s’avère lui aussi efficace.

Enfin, en ce qui concerne les vidéos, les enregistrements peuvent être effectués 8K, avec 24 images par seconde (ce qui est encore un peu inutile compte tenu du faible nombre de TV 8K installées dans les salons à l’heure actuelle !), mais aussi et surtout en 4K avec 60 images par seconde. Ce dernier mode est plus intéressant car il permet d’obtenir des séquences vidéo très fluides (plus qu’avec seulement 30 images par seconde !).

Une autonomie satisfaisante

A l’instar du Samsung Galaxy S21, le Zenfone 8 est équipé d’une batterie de 4000 mAh. Si cela peut sembler peu à l’heure actuelle, il faut toutefois tenir compte du fait que la place disponible était quelque peu limitée. Ne doutons pas du fait que le constructeur a opté pour la plus grande capacité possible compte tenu du petit gabarit du smartphone.

Pour mesurer l’autonomie de l’appareil, nous avons ajusté la luminosité de l’écran à 200 nits et sélectionné l’ajustement automatique du taux de rafraîchissement.

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Nous avons ensuite lu 2 heures de vidéo en streaming depuis Netflix, ce qui a fait baisser le niveau de la batterie de 18% (on peut donc évaluer à environ 11 heures l’autonomie en vidéo avec une charge complète).

Puis, après avoir réalisé une cinquantaine de photos, joué une heure avec Fortnite (-23 % de charge) et écouté une heure de musique en streaming depuis Spotify (- 8 %), la batterie disposait encore d’environ 15 % de charge pour arriver à la fin de la troisième demie journée.

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Compte tenu des composants du Zenfone 8 (processeur Snapdragon 888 et écran 120 Hz), cette autonomie d’environ une journée et demie dans de telles conditions est très satisfaisante. Et, si on n’est pas joueur, on peut raisonnablement envisager deux journées d’utilisation avant de tomber en panne de courant.

Et pour optimiser la durée de vie de la batterie et son autonomie, Asus a doté l’interface ZenUI 8, qui apporte des fonctions complémentaires à celles d’Android 11, de nombreuses options de gestion de l’alimentation. Différents paramètres sont ainsi proposés, qui concernent le mode de fonctionnement du système (haute performance, dynamique, durable, ultra durable), des options liées à la recharge de la batterie, etc.

D’ailleurs, pour recharger la batterie, Asus fournit un adaptateur de 30 Watts. C’est plutôt bien ! Mais d’autres constructeur comme OnePlus livrent un adaptateur de 65 Watts, ce qui permet de regonfler la batterie plus rapidement.

Car si le constructeur annonce que la batterie du Zenfone 8 peut retrouver 60 % de sa charge en 25 minutes, nous avons mesuré un temps légèrement supérieur, puisqu’il a fallu 30 minutes pour recharger la batterie à 57 %. Au bout d’une heure, la batterie était rechargée à 90 % (et à 97 % après une heure et quart).

Dernier petit point négatif, pour un smartphone plutôt haut de gamme, rien n’est prévu en ce qui concerne la recharge sans fil.

