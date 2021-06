iPhone 12 Pro : vous pourrez bientôt mesurer votre pointure avec le scanner LiDAR

Votre iPhone 12 Pro pourra bientôt scanner vos pieds en 3D afin de mesurer votre pointure et surtout vous aider à trouver la chaussure parfaite quand vous faites du shopping en ligne. Cette fonctionnalité est rendue possible grâce au scanner LiDAR.

Apple s’est servi de l’iPhone 12 Pro et du Pro Max pour introduire l’année dernière un nouveau capteur baptisé LiDAR. Celui-ci permet de scanner des objets en 3D, entre autres. L’entreprise suédoise Volumental veut ainsi utiliser l’appareil photo de votre iPhone 12 Pro ou Pro Max pour améliorer votre expérience de shopping en ligne.

L’application mobile pour mesurer vos pieds – Crédit : Volumental

En effet, l’e-commerce a totalement explosé depuis l’année dernière avec la pandémie de Covid-19. Les livraisons à domicile des produits du quotidien sont relativement faciles, mais c’est une tout autre histoire pour les vêtements et les chaussures. Même si vous connaissez votre pointure habituelle, cela ne garantit pas que la paire que vous commandez sera bien à votre pointure. Volumental a donc prévu que vous vous serviez de votre iPhone 12 Pro pour trouver la chaussure parfaite en ligne.

Le scanner 3D de Volumental a déjà mesuré les pieds de 10 millions de personnes dans le monde

Pour le contexte, l’entreprise suédoise a développé le Volumental Scanner qui est un scanner 3D de pied. À l’heure actuelle, ce scanner est déjà largement utilisé par des magasins de chaussures tels qu’Adidas, Allbirds, Bauer, Fleet Feet, Road Runner ou encore The Athlete’s Foot. Les vendeurs scannent les pieds des clients avec un appareil spécifique pour prendre leurs mesures détaillées. En effet, il ne s’agit pas seulement de la pointure, mais aussi de la largeur des pieds, par exemple.

Ainsi, le scanner LiDAR de l’iPhone 12 Pro qui permet déjà de mesurer la taille d’une personne pourra examiner avec précision vos pieds. Comme l’a précisé Alper Aydemir qui est le co-fondateur de Volumental, « l’une de nos forces, et ce qui nous distingue, est que nous avons jusqu’à présent numérisé près de 10 millions de personnes dans le monde avec nos scanners de vente au détail, et nous sommes présents dans 42 pays à travers le monde ». Cette gigantesque base de données sera donc utilisée par l’application Volumental sur les iPhone 12 Pro. Alper Aydemir a ajouté que ces données « nous permettent de vraiment comprendre comment chaque chaussure s’adapte et quel type de forme convient le mieux à chaque chaussure ».

L’application mobile Volumental sera uniquement compatible avec l’iPhone 12 Pro que nous avons déjà testé et l’iPhone Pro Max à sa sortie dans quelques mois, mais l’entreprise a confirmé que des modèles plus anciens d’iPhone seront aussi compatibles d’ici la fin de l’année. Les précédents modèles d’iPhone ne se serviront donc pas du scanner LiDAR, mais des progrès de la réalité augmentée pour mesurer la pointure des utilisateurs.

Source : Tech Radar