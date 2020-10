iPhone 12 Pro : à quoi sert le nouveau capteur LiDAR ?

Ceux qui s’intéressent aux voitures autonomes en ont déjà entendu parler. Son rôle est de cartographier une zone en mesurant les distances des objets par le biais de rayons lumineux réfléchis.

LiDAR iPhone 12 Pro – Crédit : Apple

Lors de la Keynote d’hier soir, Apple a dévoilé l’élégant HomePod mini, mais tous les yeux étaient tournés vers les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max, et vers le nouvel arrivant dans la gamme, l’iPhone 12 mini, pensé pour les petites mains.

À quoi sert un capteur LiDAR ?

Seuls les iPhone 12 Pro sont équipés de ce nouveau capteur. Apple affirme qu’il vous aidera dans trois domaines : les effets photo et vidéo, le placement précis des objets en réalité augmentée, et scanner des objets et des pièces. Ces deux dernières applications pourraient s’adresser en grande partie aux développeurs et aux entreprises, comme celles du secteur de la construction, qui ont besoin de cartographier une pièce. Pour un consommateur moyen, les effets photo et vidéo pourraient être la partie la plus intéressante.

Selon Apple, un scanner LiDAR de pointe offre des avantages non négligeables à l’appareil photo. Parmi ceux-ci, on peut citer un autofocus plus rapide en basse lumière et l’introduction des portraits en mode nuit.

Le LiDAR offre la possibilité de mesurer la distance avec les objets grâce à la lumière et d’utiliser les informations de profondeur d’une scène. En pratique, cette technologie permet d’obtenir des images plus rapides et plus réalistes. L’autofocus serait également 6 fois plus rapide dans les scènes à faible luminosité. Cela permettrait une plus grande précision et un temps de capture réduit pour les photos et les vidéos.

Cette technologie ne doit pas être confondue avec les capteurs ToF que l’on trouve dans des smartphones comme le Samsung Galaxy S20 Ultra. Les capteurs ToF utilisent des rayons infrarouges pour cartographier les environs. L’avantage d’un capteur LiDAR est qu’il envoie des rayons plus petits de tous les côtés pour « balayer » la zone. Le capteur ToF, lui, n’envoie qu’un seul rayon infrarouge pour mesurer la distance avec un objet. Le capteur LiDAR serait déjà pris en charge par Snapchat, pour améliorer l’emplacement des objets en réalité augmentée.

Source : Apple