iPhone 13 : le capteur ultra grand-angle et le téléobjectif seraient améliorés

La gamme de l’iPhone 13 attendue pour cette année bénéficierait d’une meilleure qualité photo en basse luminosité et en zoom. En effet, des améliorations seraient à prévoir au niveau du capteur ultra grand-angle et du téléobjectif.

L’iPhone 12 – Crédit : Frederik Lipfert / Unsplash

L’iPhone 12 est à peine sorti depuis seulement quelques mois, mais l’iPhone 13 n’a pas tardé à faire parler de lui dès le mois d’octobre. Un leaker avait affirmé que l’iPhone 13 serait le premier appareil d’Apple à accueillir 1 To de stockage. La nouvelle rumeur au sujet de l’iPhone 13 concerne directement son appareil photo et les améliorations auxquelles il faut s’attendre.

Des améliorations sur tous les iPhone 13 ou seulement les Pro et Pro Max ?

Nos confrères de MacRumors ont effectivement rapporté que deux analystes de Barclays, Blayne Curtis et Thomas O’Malley, ont révélé des informations. Ils ont assuré que les quatre modèles de l’iPhone 13 auraient un capteur ultra grand-angle amélioré. Celui-ci bénéficierait d’une ouverture f/1.8 par rapport à celui de l’iPhone 12 qui a une ouverture f/2.4. Néanmoins, ces informations sont contradictoires avec celles de l’analyste Ming-Chi Kuo. En effet, celui-ci avait révélé que le capteur ultra grand-angle serait uniquement amélioré sur les iPhone 13 Pro et Pro Max. De plus, Ming-Chi Kuo estimait que l’ouverture f/1.8 arriverait sur tous les modèles de l’iPhone 14 à compter de mi-2022.

En clair, nous savons que le capteur ultra grand-angle va être amélioré pour de meilleures photos en basse luminosité. Cependant, nous ne connaissons toujours pas les modèles concernés. D’ailleurs, l’existence de l’iPhone 13 mini est encore très incertaine. En effet, les ventes de l’iPhone 12 mini ont été décevantes. Par conséquent, Apple s’est récemment retrouvé contraint à réduire la production du smartphone.

De plus, les analystes de Barclays ont révélé que l’iPhone 13 Pro pourrait avoir le même téléobjectif que celui de l’iPhone 12 Pro Max. Tandis que l’iPhone 12 Pro est équipé d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec une ouverture f/2.0, l’iPhone 12 Pro Max a un téléobjectif avec une ouverture f/2.2. Ainsi, l’iPhone 13 Pro aurait la même amplitude de zoom que l’iPhone 12 Pro Max.

Enfin, cette rumeur suggère que les améliorations de l’iPhone 13 seraient plutôt modestes par rapport à la gamme actuelle. Il faudra donc attendre de voir ce qu’Apple a prévu en termes d’innovations sur l’iPhone 13. D’ailleurs, au moins deux modèles de la gamme 2021 devraient être équipés d’écrans LTPO.

Source : TechRadar