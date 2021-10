iPhone 13 Pro Max : un ophtalmologue utilise le mode macro pour examiner les yeux de ses patients

Les iPhone ont toujours été appréciés par les amateurs de photographie. Le nouvel iPhone 13 sorti le 24 septembre fait honneur à cette réputation. Les caméras bénéficient d’une ouverture très grande jusqu’à f/1,5 pour le capteur grand-angle et le module photo est équipé du stabilisateur optique Sensor Shift, mais ce n’est pas tout. Les iPhone 13 Pro et Prox Max disposent d’un mode macro avec une mise au point allant jusqu’à 2 cm sur la caméra Ultra Wide.

Un œil – Crédit : Vanessa Bumbeers / Unsplash

Conquis par ce mode macro, l’ophtalmologue Tommy Korn de San Diego aux États-Unis a acheté un iPhone 13 Pro Max. Il s’en sert désormais au travail pour prendre en photo les yeux de ses patients avec le mode macro. Les résultats impressionnants prouvent que les iPhone et les smartphones en général ont le potentiel de se rendre utiles dans le domaine médical.

Le mode macro de l’iPhone 13 Pro Max utilisé pour surveiller la guérison après une greffe

Le docteur Tommy Korn a partagé sa découverte sur LinkedIn. Il a déclaré que : « j’ai utilisé mon iPhone 13 Pro Max pour des photos d’yeux en macro cette semaine. Impressionné. Cela innovera les soins oculaires prodigués aux patients et la télémédecine. Hâte de voir où ça ira ».

L’iPhone 13 Pro Max prend l’œil du patient en photo – Crédit : Tommy Korn / LinkedIn

De plus, Tommy Korn a ajouté les photos de l’œil de son patient (avec son accord bien sûr) en guise de démonstration. Ces photos « proviennent de la guérison d’une abrasion résolutive lors d’une greffe de cornée ». Sans être docteur, on voit clairement les améliorations de l’œil entre le 1er et le 3e jour de guérison.

Les photos de l’œil du patient pendant la guérison – Crédit : Tommy Korn / LinkedIn

Pourquoi utiliser un iPhone 13 Pro Max au lieu d’une caméra d’ophtalmologiste ?

Bien entendu, il ne faut pas oublier que le mode macro du capteur ultra grand-angle avec une distance focale de 13 mm et une ouverture de f/1,8 est activé par le logiciel. Il n’y a effectivement pas d’objectif macro comme sur les DLSR. Par conséquent, on pourrait penser qu’utiliser un iPhone 13 Pro Max dans l’ophtalmologie n’offre pas suffisamment de détails pour être véritablement utile.

En effet, les ophtalmologues se servent d’une caméra pour lampe à fente. Cependant, comme l’a précisé le docteur Tommy Korn, « les services d’urgence et de soins d’urgence des régions éloignées qui n’ont pas de services oculaires peuvent consulter des ophtalmologistes de n’importe où ».

Source : Screen Rant