iPhone 13 Pro : des performances graphiques 55 % supérieures à celles de l’iPhone 12 Pro

À l’occasion de la keynote du 14 septembre, Apple a dévoilé la nouvelle génération de l’iPhone. La firme de Cupertino a présenté l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max qui sont plus rapides, plus autonomes et plus efficaces. La sortie officielle est prévue pour le 24 septembre, mais des utilisateurs déjà en possession des smartphones ont pu tester leur modèle avec Geekbench.

iPhone 13 Pro – Crédit : Apple

Des résultats Geekbench de l’iPhone 13 Pro ont fait surface. Ils montrent notamment que les performances graphiques de l’iPhone 13 Pro sont 55 % supérieures à celles de l’iPhone 12 Pro. La nouvelle puce Apple A15 Bionic se révèle donc bien plus performante que la précédente A14.

L’iPhone 13 Pro obtient le score de 14216 contre 9123 pour l’iPhone 12 Pro

D’après le benchmark, cet iPhone 13 Pro est appelé iPhone 14,2. Il a obtenu le score de 14216 en faisant tourner iOS 15 avec la puce A15. En comparaison, l’iPhone 12 Pro a obtenu le score de 9123. D’ailleurs, vous pourrez télécharger la mise à jour vers iOS 15 dès le 20 septembre. De plus, les résultats de Geekbench révèlent 5,56 Go de RAM. Cela correspond bien aux 6 Go de RAM qui équipent aussi l’iPhone 12 Pro.

Apple a expliqué que la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro embarque un « tout nouveau GPU 5 cœurs pour des performances graphiques jusqu’à 50 % plus rapides que n’importe quelle autre puce de smartphone ». Les iPhone 13 et 13 mini ont quant à eux un GPU 4 cœurs.

Pour le moment, les modèles standards de l’iPhone 13 ne sont pas apparus sur Geekbench. Nous ne pouvons donc pas encore les comparer aux précédents iPhone 12 et iPhone 12 mini. Il n’y a pas non plus de benchmark pour comparer l’A14 et l’A15. D’ailleurs, même Apple ne compare pas sa nouvelle puce A15 Bionic avec la précédente. Il déclare seulement que « la puce A15 Bionic est la plus rapide au monde sur smartphone ». Enfin, nous pourrons bientôt découvrir les premiers tests de l’iPhone 13 Pro et ainsi de rendre compte des performances de la nouvelle puce A15.

Source : Apple Insider