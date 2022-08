iPhone 14 : il ne coûterait finalement pas plus cher que l’iPhone 13 à sa sortie

À seulement quelques semaines de la présentation officielle de l’iPhone 14, les informations continuent de pleuvoir. Les récentes rumeurs indiquaient pour la plupart que l’iPhone 14 coûterait plus cher que son prédécesseur. Le modèle haut de gamme, l’iPhone 14 Pro Max, pourrait par exemple coûter 1 359 €. Selon une nouvelle fuite en provenance d’Asie, le modèle standard de l’iPhone 14 serait quant à lui vendu au même prix que l’iPhone 13 de 6,1 pouces que nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester l’année dernière.

Rendu de l’iPhone 14 – Crédit : Jon Prosser

Cette fuite provient plus précisément du blog sud-coréen Naver. L’utilisateur « yeux1122 » y a annoncé qu’Apple n’augmentera pas le prix de son modèle entrée de gamme cette année. La firme de Cupertino aurait ainsi pour objectif de booster les ventes en proposant un modèle plus accessible aux utilisateurs qui n’ont pas besoin des fonctionnalités et caractéristiques premiums des modèles haut de gamme. Pour rappel, il n’y aura pas d’iPhone 14 mini cette année.

Apple voudrait booster les ventes avec un iPhone 14 plus accessible

Selon la fuite, cette décision de proposer l’iPhone 14 de 6,1 pouces au même prix que son prédécesseur aurait été faite « au niveau de la haute direction ». Elle est d’autant plus étonnante qu’Apple fait face à des coûts de production plus élevés et des problèmes au niveau de la chaîne d’approvisionnement.

L’utilisateur « yeux1122 » affirme avoir obtenu cette information auprès d’une « grande institution financière américaine ». Bien entendu, il vaut tout de même mieux prendre ces informations avec des pincettes en attendant l’annonce de l’iPhone 14 le mois prochain.

En tout cas, si cette fuite est légitime, il faudrait s’attendre à voir l’iPhone 14 proposé à partir de 909 € pour la version de base avec 128 Go de stockage interne. Ce serait d’ailleurs la deuxième année consécutive qu’Apple conserve le prix de son iPhone de base. En 2020, l’iPhone 12 standard a effectivement été lancé à 909 € avec 64 Go de stockage interne.

Quoi qu’il en soit, il ne reste plus que quelques semaines avant de découvrir l’iPhone 14 et son prix. La keynote d’Apple est attendue dans le courant du mois de septembre, mais sa date précise n’a pas encore été officialisée.

