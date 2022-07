Pourquoi n’y aura-t-il pas d’iPhone 14 mini ?

iPhone 12 mini © Apple

Les iPhone 14 arrivent dans moins de deux mois. En revanche, nous avons de mauvaises nouvelles pour les fans du plus petit iPhone d’Apple. Si vous espériez passer à l’iPhone 14 mini cette année, ce ne sera malheureusement pas une option. Voici pourquoi.

iPhone 14 mini : voici pourquoi le smartphone est définitivement abandonné

Apple avait introduit la toute première version « mini » de l’iPhone 12, en 5,4 pouces, en 2020. Malgré un certain engouement, l’iPhone 12 mini n’aura pas séduit. Comme nous vous l’avions indiqué, il ne se vendait pas aussi bien que le reste de la gamme d’iPhone 12.

Deux mois seulement après la sortie des iPhone 12, un rapport des analystes du CIRP indiquait que l’iPhone 12 mini n’avait représenté que 6 % des ventes d’iPhone au cours de ces deux premiers mois. À titre de comparaison, l’iPhone 12 représentait 27 % des ventes, suivi de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max à 20 % chacun.

Ventes d’iPhone 12 © CIRP

Pire encore, l’iPhone 12 mini était souvent dépassé par les modèles plus anciens, notamment l’iPhone SE, l’iPhone 11 et l’iPhone XR. Et ce, malgré le nouvel aspect de ce format. L’iPhone 13 mini n’aura rien changé puisqu’il représentait 3 % de toutes les ventes d’iPhone au deuxième trimestre 2021.

Un certain nombre de rapports ont indiqué que nous ne verrons pas d’iPhone 14 mini cette année. La raison est donc très claire : ce format ne séduit pas et ne se vend pas assez. Comme nous vous l’avions expliqué, Apple proposera quatre modèles d’iPhone 14 : l’un au format 6,1 pouces et un autre, l’iPhone 14 Max, en 6,7 pouces. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront également disponibles en deux formats, 6,1 pouces et 6,7 pouces respectivement.