iPhone 14 : voici à quoi ressembleront les fonds d’écran animés de l’écran always-on

Les iPhone 14 Pro et les iPhone 14 Pro Max profiteront d’un écran à affichage permanent (always-on). Découvrez ici à quoi ressembleront les fonds d’écran animés sur iOS 16, qui seront calibrés pour ce nouveau mode d’affichage, avec un rendu proche de ce que fait déjà l’Apple Watch.

Concept d’iPhone 14 © Ian Zelbo, Front Page Tech

À ce stade, les rumeurs sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro sont assez solides, surtout en ce qui concerne leur nouvel écran. En effet, les versions Pro et Pro Max devraient non seulement profiter d’un nouveau design, mais également prendre en charge un mode always-on, que les utilisateurs d’Android connaissent déjà bien. Comme le révèle nos confrères de 9to5Mac aujourd’hui, les fonds d’écran de la bêta d’iOS 16 ont été mis à jour pour tirer parti de cette nouvelle technologie.

Des fonds d’écran similaires à l’Apple Watch

Si vous n’êtes pas familier avec l’affichage permanent (écran always-on), cette technologie permet au système de continuer à afficher certaines informations sur l’écran, comme l’horloge, tout en consommant très peu d’énergie de la batterie. Certains smartphones Android disposent d’écrans de ce genre depuis un certain temps, tandis que l’Apple Watch Series 5 et les versions ultérieures en profitent, elles aussi.

Le mode always-on devrait être exclusif aux iPhone 14 Pro : ils disposeraient d’un écran LTPO en 120 Hz, avec un taux de rafraîchissement variable qui descendrait jusqu’à 1 Hz. Il devrait consommer moins d’énergie que les écrans actuels.

Sur la base des fichiers internes de la bêta 4 d’iOS 16, 9to5Mac a constaté que les fonds d’écran du système sont calibrés pour ce nouveau mode d’affichage. iOS 16 n’utilisera plus d’images statiques comme fonds d’écran : au lieu de cela, les nouveaux fonds d’écran seront des vecteurs multicouches avec des rendus en temps réel.

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max imiteront ainsi le comportement de l’Apple Watch, qui propose déjà cette fonctionnalité. Lorsque vous verrouillerez votre écran, le fond d’écran passera automatiquement en mode Veille, ce qui laissera l’image encore visible sur votre iPhone. Le rendu sera légèrement assombri, un peu comme sur les montres d’Apple. Voici un aperçu de ce rendu.