L’iPhone 14 Pro Max tient 2 heures de plus que l’iPhone 13 Pro Max malgré sa batterie plus petite

Les résultats des premiers tests de l’iPhone 14 Pro Max sont tombés. Au niveau de son autonomie, l’iPhone 14 Pro Max tient 2 heures de plus que l’iPhone 13 Pro Max en conditions réelles. C’est d’autant plus prometteur qu’il est équipé d’une plus petite batterie.

À la veille de la sortie de l’iPhone 14, les premiers tests commencent à arriver. Nos confrères de Tom’s Guide outre-Atlantique ont déjà eu l’occasion de tester l’iPhone 14 Pro Max. Selon eux, l’un de ses points forts en plus de son appareil photo est son autonomie. Il tient effectivement 2 heures de plus que son prédécesseur, l’iPhone 13 Pro Max, en conditions réelles.

L’iPhone 14 Pro Max – Crédit : Apple

Au cours du test qui simulait des conditions réelles d’utilisation, l’iPhone 14 Pro Max a tenu en moyenne 14 heures et 42 minutes en une seule charge. En comparaison, l’iPhone 13 Pro Max tenait 12 heures et 16 minutes dans un test similaire. Il y a donc une différence d’un peu plus de 2 heures, ce qui est énorme pour un smartphone.

L’iPhone 14 Pro Max a une autonomie impressionnante avec sa batterie de 4 323 mAh

L’autonomie de l’iPhone 14 Pro Max est d’autant plus prometteuse que sa batterie n’est pas extraordinaire. En effet, les tailles des batteries des iPhone 14 ont récemment été dévoilées. Tous les modèles ont une plus grande batterie que ceux de l’année dernière, à une exception près.

L’iPhone 14 Pro Max est le seul à avoir une batterie plus petite cette année. Il est équipé d’une batterie de 4 323 mAh contre 4 352 mAh pour l’iPhone 13 Pro Max. Ce n’est évidemment pas une grosse différence, mais il arrive tout de même à tenir 2 heures plus longtemps. Après 5 heures à prendre des photos, filmer des vidéos, écouter de la musique et télécharger des applications, la batterie de l’iPhone 14 Pro Max n’avait perdu que 30 %.

Avec 14 heures et 42 minutes en une seule charge, l’iPhone 14 Pro Max se classe ainsi parmi les smartphones avec les meilleures autonomies. Sa batterie tient plus longtemps grâce à son écran plus efficace et sa puce A16 Bionic. L’optimisation d’iOS 16 y joue aussi un rôle. D’ailleurs, vous devrez mettre à jour votre iPhone 14 dès son démarrage vers la dernière version d’iOS 16 pour corriger un problème d’appareil photo.

Source : MacRumors