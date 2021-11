Quel iPhone acheter en 2021 ? Tous les meilleurs prix

Rarement la gamme d’iPhone n’aura été aussi large et cohérente. Le choix pourrait s’avérer plus compliqué que prévu au-delà de simples questions pécuniaires. Nous vous proposons notre sélection en fonction de vos usages et bien entendu aussi de votre budget.

Avec l’arrivée récente des iPhone 13, Apple a comme d’habitude retiré de son store certains modèles considérés comme trop anciens ou comme n’ayant plus leur place dans la gamme. Des modèles qui sont bien entendu toujours possibles d’acheter d’occasion, en reconditionné ou même en neuf dans certaines boutiques ayant du stock. Mais nous nous intéresserons ici uniquement aux iPhone neufs encore commercialisés par Apple. Il s’agit donc aujourd’hui de l’iPhone 11, de l’iPhone SE, de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 mini, de l’iPhone 13 mini, de l’iPhone 13 et des iPhone 13 Pro. Cela nous donne en termes de budget des prix s’échelonnant entre 489 € (iPhone SE 64 Go) et 1839 € (iPhone 13 Pro Max 1 To).

iPhone 12 Mini : pour accéder à la 5G sans se ruiner

La 5G est désormais présente dans bon nombre d’agglomérations et même dans certaines petites villes. Pour en profiter, l’iPhone le moins cher est aujourd’hui l’iPhone 12 Mini vendu 689 € en 64 Go et 739 € en 128 Go. Mais là n’est pas le seul argument en faveur de ce très beau smartphone proposé en de nombreux coloris : mauve, vert, bleu, blanc, noir et rouge. En effet, derrière un gabarit très compact, se cache une puissance mécanique qui procure à iOS 15 une fluidité parfaite.

Il assure aussi sur le plan de la photo y compris en basse luminosité avec en sus un ultra grand-angle. Son écran OLED est tout simplement parfait. Il dispose en prime de deux puissants haut-parleurs et d’une autonomie plutôt correcte. Bien sûr rien à redire sur sa qualité de fabrication qui s’appuie sur des matériaux premium aux ajustements tirés au cordeau. L’iPhone 12 Mini ne craint pas les bains forcés et son poids plume est un indéniable atout.

iPhone 13 : le bon compromis

Là nous rentrons dans la cour des grands avec le dernier-né de la marque. Cour des grands sur le plan technique, mais pas sur celui des mensurations, car l’iPhone 13 (lire notre test ici) demeure plutôt compact au regard des dimensions courantes des smartphones haut de gamme concurrents. En effet, il est moins haut et plus fin qu’un Samsung Galaxy S21 pour ne prendre qu’un exemple avec un écran de quasiment même taille, 6,1 contre 6,2 pouces. Sans surprise, la qualité de fabrication de ce nouvel opus impressionne. Les matériaux premium rendent parfaitement, et ce sur toute la palette de couleurs proposée par Apple. On n’y trouve notamment un bleu et un rose revisités, deux teintes capables de faire tourner bien des têtes.

La partie photo évolue de manière subtile par rapport à la précédente génération, mais la différence est sensible avec des couleurs plus chaudes et un meilleur rendu en basse luminosité. L’écran est superbe bien que sa dalle OLED se cantonne au 60 Hz. L’autonomie progresse assez nettement et l’iPhone 13 pourra désormais vous accompagner 1,5 jour d’utilisation moyenne. L’iPhone 13 apparaît en trois capacités de stockage, 128, 256 et 512 Go) à un prix débutant officiellement à 909 €.

iPhone 13 Pro Max : le nec le plus ultra

Si vous souhaitez (et pouvez, car attention les prix s’envolent rapidement) vous offrir ce qui se fait de mieux, l’iPhone 13 Pro Max est là pour cela. Cet imposant smartphone s’appuie sur un grand écran de 6,7 pouces dont la dalle OLED est capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale. À l’arrière, nous trouvons trois caméras entièrement revues. Le capteur principal affiche toujours 12 mégapixels, mais il présente des photosites plus grands pour capturer un maximum de lumière. Le téléobjectif est désormais un x3 soit ici l’équivalent d’un 77 mm argentique tandis que l’ultra grand-angle bénéficie d’une nouvelle optique très lumineuse.

L’iPhone 13 Pro Max bénéficie en prime de tout le savoir-faire de la marque en matière de traitements numériques pour devenir la nouvelle référence en photo et en vidéo. Son processeur maison de nouvelle génération lui apporte bien entendu toute la puissance nécessaire. Mais le plus surprenant demeure l’autonomie de ce smartphone qui est tout simplement excellente alors que ce n’est généralement pas l’exercice de prédilection des iPhone. L’iPhone 13 Pro Max débute au prix de 1259 € en 128 Go pour atteindre les 1839 € en 1 To. Oui 1 To une capacité géante jamais vue sur un smartphone.

iPhone 11 : il n’a (presque) pas pris une ride

Si la compatibilité 5G n’est pas au cœur de vos préoccupations ou si vous vous rendez essentiellement dans des zones non couvertes, l’iPhone 11 peut sembler un bon choix. Son design est toujours aussi réussi et ce d’autant plus qu’Apple le propose encore sur son site dans une large palette de couleurs. Deux capacités sont aussi au catalogue, 64 et 128 Go, avec un prix d’attaque de 589 € soit une centaine d’euros de moins que l’iPhone 12 Mini. Ce n’est pas négligeable surtout que le modèle le plus ancien propose une expérience similaire ou presque en matière de fluidité générale et de qualité des photos. Son écran plus grand pourrait achever de convaincre et il est comme toujours chez Apple d’excellente facture. L’iPhone 11 dispose du Wi-Fi 6, preuve s’il en est qu’il est loin d’être techniquement totalement dépassé.

iPhone SE 2020 : un ticket d’entrée ultra compact qui a encore ses fans, mais pour combien de temps ?

Même si Apple a longtemps de porte-étendard de la résistance à l’arrivée massive des grands smartphones, la marque californienne a fini par emboîter le pas de ses concurrents. Pourtant, elle propose toujours une sérieuse alternative avec son iPhone SE. Sérieusement remis au goût du jour du point de vue technique au printemps 2020, le SE constitue une sérieuse alternative puisqu’il embarque le même processeur que les iPhone 11 et la même partie radio. S’il se passe de 5G, il propose néanmoins le Wi-Fi 6. Mais ce qui plait forcément beaucoup aux fans du SE c’est bien entendu sa compacité. Il dispose en effet d’un écran de seulement 4,7 pouces contre 6,1 pouces pour l’iPhone 13. Cependant cet argument perd aujourd’hui de son sens avec l’arrivée des Mini. Certes il dispose d’un écran plus grand, de 5,4 pouces en l’occurrence, mais grâce au taux d’occupation nettement plus élevé de celui-ci (85,1 % contre 65,4 %), un iPhone 13 ou 12 Mini sera ainsi moins haut, moins large et à peine plus épais. Même le poids est proche. Les 200 € d’écart entre un iPhone SE et un iPhone 12 Mini pèsent encore beaucoup dans la balance et finalement cela reste quasiment le seul élément pesant en la faveur du SE.

iPhone 8 : presque un SE pour beaucoup moins cher

L’iPhone 8, intronisé en 2018, est de prime abord assez proche de l’iPhone SE 2020 : leur écran est de même taille, il présente en façade le Touch ID, la capacité de leur batterie est identique tout comme leur appareil photo. La différence se concentre autour du design et de la mécanique. Si le processeur animant l’iPhone 8 est nettement moins puissant que celui à l’œuvre dans le SE, la plupart des utilisateurs remarqueront à peine la différence dans le cadre d’un usage quotidien.

L’iPhone SE dispose aussi d’une puce 4G et Wi-Fi plus véloce, mais là aussi rien de véritablement indispensable aujourd’hui. Alors faut-il finalement craquer pour un iPhone 8 ? Premier écueil, celui-ci a disparu du catalogue de la marque. Il faut donc se retourner vers l’occasion voire encore mieux vers le reconditionné. Pour avoir une idée du prix, nous avons visité quelques sites spécialisés.

Sur Backmarket, il est possible de trouver des iPhone 8 64 Go état neuf pour 300 € avec une garantie de 6 mois. Chez Recommerce, il vous en coûtera 370 € environ, mais la garantie passe à 12 mois. Et si opter pour du reconditionné, au-delà des considérations environnementales, permettait de s’offrir un smartphone plus richement doté en mémoire de stockage, car, est-il besoin de le rappeler, les iPhone ne disposent pas de slot microSD ? Et bien sachez que pour 370 €, soit encore 130 € de moins que le SE 2020 il est possible d’acquérir un iPhone 8 256 Go en état neuf. Une alternative à prendre définitivement en compte donc.

iPhone XR : une Rolls reconditionnée

L’iPhone XR, testé ici par nos soins, s’est attiré beaucoup de sympathie en grande partie pour ses couleurs chatoyantes. Au-delà de ces considérations esthétiques, il s’agit d’un excellent smartphone à l’autonomie solide qui n’a pas dit son dernier mot en 2021. Apple ne le propose plus sur son site, mais on peut le trouver en occasion.

Le reconditionné permet de dénicher des iPhone XR entre 500 et 570 € en fonction de leur état. Cela demeure un peu élevé dans l’absolu, mais si l’écran de 4,7 pouces de l’iPhone SE est vraiment trop petit pour vous, cela peut constituer une belle alternative.

Quel iPhone pour la 5G ?

Si le monde d’Android a adopté la 5G très rapidement, Apple s’est montré un peu plus prudent. Si les premiers smartphones 5G mus par l’OS de Google sont apparus en février 2020, le premier iPhone 5G a été le 12 lancé quant à lui à l’automne 2020. Quelques mois de retard donc, mais ce n’était pas vraiment dramatique, car le réseau 5G n’était pas encore vraiment là.

Aujourd’hui les choses ont changé et les opérateurs avancent très vites, y compris dans des agglomérations de taille moyenne. Contrairement à l’iPhone 12, l’iPhone 13 (et ses dérivés bien entendu) couvre toutes les bandes de fréquence y compris les bandes dites millimétriques. La 5G se montre une grande consommatrice d’énergie. Pour en réduire l’impact sur l’autonomie des smartphones, iOS propose une gestion intelligente avec par exemple la possibilité de demeurer en 4G en fonction de votre usage.

Quel iPhone pour quelle version d’iOS ?

La version actuelle d’iOS, le système d’exploitation animant les smartphones Apple, est iOS 15. Cette version peut être installée sur les iPhone lancés après 2017. Cela comprend donc la gamme actuelle bien entendu, mais aussi l’iPhone SE 1e génération, SE 2e génération, le 6S, le 7, le 8, le X, le XR, le XS, les 11 et 12. Une large compatibilité donc. Si vous êtes du genre à conserver longtemps votre smartphone, si Apple suit la même voie vous devriez être dans tous les cas tranquilles plusieurs années en achetant un iPhone de notre sélection.

Quels iPhone sont étanches ?

C’est plusieurs années après les smartphones Android que l’étanchéité est arrivée dans le petit monde des iPhone. En effet, il a fallu attendre septembre 2016 et l’iPhone 7 pour voir arriver l’étanchéité sur un smartphone estampillé Apple. Depuis, tous les modèles l’ont été, mais tous ne sont cependant pas égaux face à l’élément aquatique. Les iPhone XS et ultérieurs sont en effet conformes à la norme IP68 alors que leurs prédécesseurs ne bénéficiaient que d’une certification IP67. Ils peuvent ainsi résister à une immersion sous 2 m d’eau contre 1 m. Les iPhone 12 et 13 vont encore plus loin, car ils poussent la profondeur supportée jusqu’à 6 mètres. Attention, il s’agit encore une fois d’une indication donnée pour de l’eau douce. L’eau de piscine et a fortiori l’eau de mer salée amènent beaucoup de corrosion. Un rinçage à l’eau claire sera nécessaire.

iPhone 8 – Crédit : Apple

De quelle capacité de stockage ai-je besoin ?

Depuis leur toute première génération, les iPhone se passent d’emplacement pour une carte mémoire. Il ne faudrait donc compter que sur l’espace de stockage intégré ? Pas tout à fait, car comme son concurrent Google, Apple mise beaucoup sur le cloud ce qui ne l’empêche de revoir à la hausse la mémoire intégrée de ses smartphones. Ainsi, l’iPhone 13 débute avec 128 Go contre 64 Go pour son prédécesseur. Il s’agit là à nos yeux de la capacité minimale aujourd’hui dans le cadre d’une utilisation courante et sans avoir à trop souvent penser à faire le ménage. Évidemment, vous serez plus tranquille encore avec une capacité supérieure. Mais attention la facture peut alors grimper très rapidement. 256 Go semble un bon compromis. Impossible de ne pas évoquer ici l’iPhone 13 Pro et la possibilité de le choisir avec 1 To de mémoire interne ! Une capacité énorme, mais qui ne sera utile qu’aux passionnés de vidéo qui utiliseront le format ProRes, une sorte de RAW de la vidéo qui pèse très lourd : jusqu’à 6 Go la minute en 4K !

Et les iPhone d’anciennes générations ?

Avec la politique d’Apple qui prolonge longtemps la compatibilité de ses smartphones avec les nouvelles versions d’iOS, il peut être tentant de se laisser tenter par un modèle plus ancien. Attention toutefois si vous optez pour de l’occasion classique. Au-delà de questions purement cosmétiques comme les rayures, la batterie d’un iPhone ancien a forcément perdu de sa superbe, c’est normal, la batterie peut être considérée comme une pièce d’usure. Votre iPhone peut alors présenter une autonomie très réduite. Passer par le reconditionné constitue à nos yeux une meilleure alternative. Une garantie est appliquée et la batterie est souvent changée. Cependant, nous ne vous conseillons pas, à moins d’avoir un budget vraiment très serré d’acheter aujourd’hui un modèle antérieur à l’iPhone 8 voire à la série X.