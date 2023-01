iPhone 15 : il profiterait du Wi-Fi 6E comme les nouveaux MacBook Pro

Enfin : après des années d’attente, l’iPhone 15 pourrait bien profiter du Wi-Fi 6E. Cette norme offre des vitesses plus rapides, une latence moins élevée et moins d’interférences puisqu’elle tourne sur la bande de fréquences en 6 GHz. Les nouveaux MacBook Pro et l’iPad Pro en profitent déjà.

iPhone 15 Ultra © Concept de 4RMD

L’iPhone 15 prendra en charge le Wi-Fi 6E, selon une note de recherche partagée cette semaine par les analystes de Barclays Blayne Curtis et Tom O’Malley. Les analystes n’ont toutefois pas précisé si la fonctionnalité sera disponible sur tous les modèles, ou si elle sera seulement limitée aux modèles Pro.

iPhone 15 : qu’apportera le Wi-Fi 6E aux nouveaux smartphones d’Apple ?

Le Wi-Fi 6 fonctionne sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, tandis que le Wi-Fi 6E fonctionne également sur la bande 6 GHz, permettant des vitesses sans fil plus rapides, une latence plus faible et moins d’interférences. Pour profiter de ces avantages, l’appareil doit être connecté à un routeur en Wi-Fi 6E, disponible auprès de marques telles que TP-Link, Asus ou Netgear.

Jusqu’à présent, Apple a ajouté la prise en charge du Wi-Fi 6E à une poignée d’appareils, y compris les derniers iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces, les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces et les nouveaux Mac mini, tandis que tous les modèles d’iPhone 14 restent limités au Wi-Fi 6 standard.

Le Wi-Fi 6E devait initialement être proposé sur les iPhone 13, mais cela n’aura pas été le cas. En revanche, vu qu’Apple a commencé à déployer la prise en charge du Wi-Fi 6E sur ses derniers appareils, l’iPhone 15 devrait potentiellement et enfin prendre cette norme en charge.

Apple devrait présenter l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max en septembre, comme d’habitude. Les rumeurs suggèrent que les quatre modèles comprendront Dynamic Island et un port USB-C, tandis que les modèles Pro devraient bénéficier de la dernière puce A17 Bionic d’Apple, d’un cadre en titane aux bords incurvés, de boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs, etc.

Source : Apple Insider