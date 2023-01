Les iPhone 15 seraient dotés de bords incurvés, selon une fuite

Les iPhone 15 Pro auront des boutons tacticles pour le volume et l’alimentation

Les rumeurs sont déjà nombreuses au sujet de l’iPhone 15 qui sera présenté en grande pompe à la rentrée prochaine. Une incertitude demeurait toutefois sur le design de la bête. À l’aune du contexte tendu dans les usines chinoises, Apple hésitait à valider le choix des bords incurvés pour l’iPhone 15. Alors que la situation est revenue à la normale, il semblerait toutefois que la pomme ait enfin pris sa décision.

iPhone 15 : vers des bords incurvés ?

Le leaker ShrimpApplePro vient de révéler quelques informations croustillantes sur le design des futurs flagships. À commencer par les tailles qui seraient identiques aux standards actuels, à savoir : 6,1 pouces (iPhone 15, iPhone 15 Pro) et 6,7 pouces (iPhone 15 Plus, iPhone 15 Ultra). Le leaker s’attarde ensuite sur les deux modèles plus premium qui adopteraient une conception dans l’air du temps. La pomme aurait validé des bords plus fins et incurvés pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra.

Il se dit que que les bords incurvés créeront le même effet que sur l’Apple Watch sur laquelle Apple utilise des courbes subtiles pour donner l’impression que l’affichage déborde sur les côtés. Les iPhone 15 standard et Plus devraient également être affublés de bords incurvés, selon ShrimpApplePro.

Par ailleurs, l’informateur confirme une rumeur qui courrait déjà depuis plusieurs mois. D’après lui, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront également équipés du Dynamic Island, l’encoche dynamique qui était l’une des principales curiosités des iPhone 14 Pro. Parmi les autres bruits de couloir, il se dit également que les iPhone 15 Pro et Ultra seraient équipés de boutons tactiles pour le volume et l’alimentation. Un abandon des boutons mécaniques qui serait une petite révolution pour les smartphones pommés.

C’est du côté des prix que le bât blesse même si rien n’est encore gravé dans le marbre. D’après des sources chinoises, les modèles d’iPhone 15 Pro coûteront plus cher que leurs grands frères. Un moyen de mieux les distinguer des deux modèles les moins huppés de la gamme.