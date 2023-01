À leur sortie à l’automne prochain, les iPhone 15 et 15 Plus devraient être équipés du même capteur photo de 48 Mpx que l’iPhone 14 Pro. Ce sera donc une bonne amélioration par rapport à l’iPhone 14 qui avait conservé le capteur de l’iPhone 13.

L’année dernière, l’iPhone 14 Pro que nous avons testé a introduit un nouveau capteur photo de 48 Mpx. L’iPhone 14 Pro Max en est aussi équipé. Par contre, les iPhone 14 et 14 Plus avaient hérité du capteur photo de 12 Mpx de l’iPhone 13. C’était notamment la raison pour laquelle il n’y avait pas eu de nouveautés majeures entre l’appareil photo de l’iPhone 13 et celui de l’iPhone 14. Heureusement, cela est sur le point de changer avec l’iPhone 15 attendu pour septembre 2023.

Concept de l’iPhone 15 et 15 Plus © 4RMD / YouTube

Selon l’analyste Jeff Pu de Haitong Intl Tech Research, les iPhone 15 et 15 Plus auront le même capteur photo de 48 Mpx que l’iPhone 14 Pro. Ce capteur permettra d’améliorer nettement la qualité photo entre l’iPhone 14 de base et l’iPhone 15. D’ailleurs, l’iPhone 15 devrait aussi accueillir un nouveau capteur de Sony pour prendre de meilleures photos en contre-jour.

Les iPhone 15 et 15 Plus auront un capteur photo de 48 Mpx, mais pas de LiDAR ou de téléobjectif

Les iPhone 15 et 15 Plus vont donc bénéficier de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro. Cependant, il ne faut pas s’attendre à un capteur LiDAR ou à un téléobjectif sur les deux modèles « abordables » de l’iPhone 15. C’est en tout cas ce que Jeff Pu a annoncé. Il a affirmé que ses sources sont proches de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Le capteur photo de 48 Mpx n’est d’ailleurs pas la seule nouveauté attendue pour l’iPhone 15. Apple doit effectivement se rattraper pour ne pas subir à nouveau l’échec des iPhone 14 et 14 Plus. Les ventes de ces deux modèles ont été particulièrement décevantes. L’iPhone 15 doit donc apporter de véritables nouveautés pour ne pas partager le même sort.

Sous le châssis, les iPhone 15 et 15 Plus devraient accueillir la puce A16 Bionic gravée en 4 nm. Quant aux iPhones 15 Pro et 15 Ultra, la nouvelle puce A17 Bionic gravée en 3 nm leur permettra de privilégier l’autonomie en consommant 35 % d’énergie en moins. L’analyste Jeff Pu a d’ailleurs aussi confirmé que tous les modèles de l’iPhone 15 seront équipés d’un port USB-C, ce qui permettra à Apple de se conformer à la réglementation européenne. La firme de Cupertino aurait d’ailleurs prévu de présenter l’iPhone 15 le 23 septembre 2023.

Source : Android Headlines