iPhone : ce paramètre secret fera de vous un vrai Spielberg

L’iPhone est un allié de choix pour les cinéastes © Pexels

Comme nous l’avons constaté dans notre test, l’iPhone 14 est un excellent photophone. Et il fait aussi des prouesses en vidéo, pouvant notamment enregistrer en 4K jusqu’à 60 images par secondes, à l’instar de ses prédécesseurs. D’autres fonctionnalités appréciables sont de la partie à l’instar du zoom optique arrière 2x, du zoom numérique jusqu’à 3x ou encore de la stabilisation optique de l’image.

Mentionnons aussi le mode cinématique (séquences avec faible profondeur de champ) et le fameux enregistrement stéréo. Celui-ci est proposé dans les options depuis l’iPhone Xs et l’iPhone Xr. Il permet d’offrir un son riche, clair et immersif, ce dernier étant capté par les différents microphones du smartphone. Une véritable plus-value qu’il ne faut pas sous-estimer ! Vous pouvez enregistrer un magnifique film en 4K mais celui-ci aura bien moins de saveur si le son capté manque de profondeur.

Comment activer l’enregistrement stéréo sur l’iPhone ?

D’où l’intérêt de l’enregistrement stéréo proposé par Apple. Plus besoin de vous balader avec un ingénieur du son équipé d’une perche micro pour enregistrer un son stéréo qualitatif. Il suffit d’activer l’option dans les paramètres de votre iPhone. Voici le chemin qu’il faut emprunter :

Ouvrez les Réglages.

Accédez à la rubrique Appareil Photo .

. Activez simplement l’option Enregistrer le son stéréo en basculant l’interrupteur vers la droite.

en basculant l’interrupteur vers la droite. Commencez ensuite à filmer !

Cette option essentielle vient s’ajouter à votre panoplie de vidéaste accompli. Qui sait, vous pourriez bientôt défier les plus grands comme Spielberg qui a d’ailleurs tourné récemment un clip muni d’un simple iPhone pour réaliser ses prises de vues.

Et si vous souhaitez bonifier vos photos, sachez que l’iPhone dispose désormais d’une fonction de retouche professionnelle.