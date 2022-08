iPhone : comment traduire n’importe quel texte avec l’appareil photo ?

Un iPhone – Crédit : Pexels

Les usagers Android ne jurent que par Google Lens qui peut même traduire du texte sans Internet. Mais les utilisateurs pommés peuvent également réaliser des traductions à la volée grâce à la fonction Texte en direct. Celle-ci est disponible sur tous les modèles d’iPhone où tourne iOS 15 (depuis l’iPhone Xs et l’iPhone Xr).

Dans quelle situation une telle option est-elle utile ? Vous vous trouvez dans un pays étranger, attablé dans un restaurant pittoresque où de douces odeurs émanent des cuisines. Problème : impossible de déchiffrer la langue du menu et d’obtenir des détails intelligibles auprès du serveur. Votre iPhone vous permettra alors de traduire en un clin d’œil les intitulés des plats. Et de faire ainsi votre choix en toute connaissance de cause. Voici comment utiliser cette fonction :

Traduire un texte avec l’appareil photo de l’iPhone

Ouvrez l’application Appareil photo et pointez votre iPhone sur le texte que vous souhaitez traduire.

et pointez votre iPhone sur le texte que vous souhaitez traduire. Une fois le texte bien délimité, un cadre jaune devrait surgir autour de lui.

Cliquez alors sur le symbole Texte en direct pour prendre la photo.

pour prendre la photo. Ensuite, sélectionnez une partie du texte ou l’intégralité en cliquant sur Tout sélectionner.

Une fois chose faite, appuyez sur Traduire dans le menu contextuel qui s’affiche.

dans le menu contextuel qui s’affiche. La traduction du texte scanné devrait désormais s’afficher.

Quelques options s’offriront alors à vous : vous pourrez copier le texte dans le presse-papiers ou encore changer la langue de traduction.

Rien de très sorcier n’est-ce pas ? Maintenant que vous savez comment traduire un texte avec l’appareil photo de l’iPhone, vous aimeriez peut-être découvrir d’autres tips sur vos appareils à la pomme. Toujours pour les usagers voyageurs, il existe une astuce cachée qui vous permet de suivre un vol d’avion sur l’application Messages. Et si vous souhaitez soigner votre confidentialité, voici comment désactiver totalement le service de localisation sur l’iPhone.