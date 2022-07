Apps de voyage : Les meilleures applications gratuites de traduction

© stux – pixabay.com

Dans notre série de sélections pour partir en voyage l’esprit tranquille, voici notre top 5 des applications de traduction. Après avoir réservé vos prochaines vacances grâce à notre précédente sélection des meilleures applis pour réserver ses vacances, vous voilà parachuté dans un pays étranger où la communication vous pose quelques problèmes à cause de la barrière de la langue. Heureusement, des développeurs ont pensé à tout et nous avons sélectionné les meilleures applications mobiles gratuites qui vont vous faciliter vos vacances. Et il ne s’agit pas uniquement d’outils pour demander votre chemin ou commander un café, mais d’applications puissantes pour converser réellement avec des autochtones et découvrir ainsi votre destination de vacances sous un nouveau jour.

Google Traduction

Application de traduction de référence pour de nombreux globe-trotters, sous Android et iOS, Google Traduction vous propose plusieurs outils de traduction pour communiquer avec des autochtones : le mode Conversation vous propose de discuter directement et distinctement avec votre interlocuteur devant le micro de votre smartphone et la traduction sera instantanée. Le mode Photo permet d’utiliser votre appareil photo pour obtenir la traduction instantanée d’un panneau de direction ou de signalisation, d’une enseigne ou d’un menu dans un restaurant par exemple. Le mode dessin est aussi capable de reconnaître les idéogrammes des langues asiatiques.

L’avis de la rédaction : En plus de ces outils pratiques, il est également possible d’enregistrer dans votre lexique des mots et expressions traduites pour demander votre chemin, commander un café ou exprimer des formules de politesse dans une autre langue. Ce traducteur intelligent prend en charge pas moins d’une centaine de langues, ce qui le rend universel pour la plupart de vos déplacements à l’étranger.

Microsoft Bing Translator

Microsoft Bing Translator, aussi appelé Microsoft Traducteur, comptabilise plus de 70 langues dans sa base de données et vous permet de traduire des éléments vocaux, des conversations, des images avec du texte et tout cela, en mode hors ligne. Cela peut s’avérer notamment très pratique si vous ne disposez pas d’une connexion internet lors de vos voyages. Avec cette application gratuite pour Android et iOS, vous pouvez non seulement converser avec une autre personne en mode bilingue, mais aussi connecter les smartphones de plusieurs personnes (jusqu’à 100) pour participer à des conversations polyglottes.

L’avis de la rédaction : En plus de vous aider pendant vos vacances ou vos déplacements professionnels, Microsoft Bing Translator est aussi une application utile pour apprendre une langue étrangère, puisqu’elle vous permet d’écouter des expressions traduites pour vous aider à améliorer votre prononciation, consulter les translittérations et sauvegarder vos traductions les plus fréquentes dans un lexique.

DeepL

DeepL propose aussi un mode Conversation avec la saisie vocale et la traduction de texte dans des images. C’est le nec plus ultra lors de vos voyages et tout cela gratuitement. L’enregistrement de traductions d’expressions ou de mots à retenir fait aussi partie de ses fonctionnalités. DeepL ne prend en charge que 28 langues, mais le système de traduction est supérieur à ses concurrents, avec traduction de termes techniques en fonction du contexte.

L’avis de la rédaction : On apprécie la qualité de la traduction aussi bien pour les textes écrits que pour la saisie vocale et la traduction immédiate. C’est notamment parce que l’application n’effectue pas de traduction intermédiaire en anglais, comme c’est souvent le cas dans d’autres traducteurs. Par contre, pas d’utilisation hors connexion… à envisager sérieusement pour les prochaines mises à jour.

iTranslate

Pour vos vacances, iTranslate peut être une alternative intéressante avec notamment la possibilité de traduire d’une langue à l’autre avec énonciation orale de la traduction si la prononciation vous échappe. Un dictionnaire est mis à votre disposition et vous pourrez profiter d’un dictionnaire, d’un système de favoris et de partage, d’un historique et d’un module de conjugaison pour les verbes. Par contre, pour la traduction du texte dans les images ou la traduction hors ligne, il faudra souscrire à la version Pro, qui est payante avec abonnement.

L’avis de la rédaction : Bien que la traduction de termes techniques ne soient pas le point fort de iTranslate, ce traducteur peut s’avérer suffisant pour des vacances à l’étranger. Il prend notamment en charge des dialectes plus rares, tels que le yiddish, le zoulo, l’Afrikaans, ou encore le swahili, ce qui n’est pas le cas de nombre de concurrents.

SayHi Traduire

Si Google et Microsoft ont leur service de traduction, Amazon doit l’avoir aussi, et c’est chose faite avec SayHi Translate. Sa priorité : le mode Conversation. Une fois que les langues des 2 interlocuteurs sont détectées automatiquement, chacun peut s’exprimer et la conversation se déroule comme une messagerie instantanée, permettant à chacun de visualiser les mots prononcés et/ou d’écouter la synthèse vocale. Plus d’une centaine de langues et dialectes sont pris en charge dans l’application.

L’avis de la rédaction : Pour partir en vacances, c’est vraiment un outil pratique pour communiquer avec les autres personnes qui ne parlent pas votre langue. Par contre, vous ne disposez pas d’un mode hors ligne, ni du module de traduction des textes dans les images. Il vous faudra saisir le texte de votre panneau de direction, par exemple, pour en obtenir la traduction.