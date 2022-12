iPhone : la fonction Localiser sauve la vie d’une femme victime d’un accident de voiture

Depuis la sortie de l’iPhone 14, on entend régulièrement parler de la fonction SOS d’urgence par satellite qui sauve des vies. Il y a seulement quelques jours, le SOS d’urgence a sauvé la vie d’un couple américain dont la voiture était tombée d’une falaise. Il ne faut pas non plus oublier la fonctionnalité de détection des accidents même si elle peut se déclencher par erreur au ski. Néanmoins, les autres fonctionnalités de l’iPhone peuvent également sauver des vies. C’est ce qu’il vient de se passer pour une femme aux États-Unis.

La scène de l’accident de voiture en Californie © San Bernardino County Fire / Facebook

En Californie, une femme a pris la route après une réunion familiale pour les fêtes de fin d’année. Lorsque ses proches n’ont pas pu la contacter le matin suivant, ils ont eu l’idée d’utiliser la fonction Localiser de son iPhone. Cette fonctionnalité les a menés sur le lieu de l’accident en voiture dont la femme a été victime. Ils ont ainsi pu contacter immédiatement les secours. D’ailleurs, Waze veut avertir les conducteurs s’ils roulent sur des routes dangereuses dans l’espoir d’augmenter la vigilance et éviter les accidents.

Elle a passé la nuit blessée dans sa voiture accidentée avant d’être retrouvée grâce à son iPhone

La brigade de pompiers du comté de San Bernardino a partagé l’histoire de la miraculée sur son compte Facebook. La voiture de la victime était sortie de l’autoroute. Comme l’a expliqué la brigade, la voiture était « sur le côté et bien à l’écart de la chaussée ». Elle a effectivement été retrouvée en contrebas à environ 60 mètres de la route.

C’était donc une opération délicate pour les secours. Ils ont dû utiliser un équipement spécialisé de recherche et de sauvetage en milieu urbain (USAR) avec un système de levage pour descendre et hisser le personnel d’urgence et la victime en toute sécurité. La femme grièvement blessée a été prise en charge par un centre de traumatologie local.

La fonction Localiser de l’iPhone a donc probablement sauvé la vie de cette femme. L’accident aurait pu être bien plus grave si ses proches ne l’avaient pas retrouvée à temps grâce à l’iPhone. Comme les secours l’ont précisé, elle a probablement passé la nuit dans son véhicule accidenté souffrant de blessures graves.

Source : 9to5Mac