IPTV : la justice ordonne à Google de supprimer l’application pirate IPTV Smarters Pro du Play Store

La Liga a déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour faire supprimer plusieurs services iPTV et sites de streaming qui bafouaient les droits de diffusion. La ligue de football espagnole vient d’obtenir la suppression d’iPTV Smarters Pro du Play Store.

Le Play Store amputé d’une application d’IPTV sur décision de justice © Pexels

La justice cravache pour mettre fin au streaming illégal et aux plateformes hébergeant des torrents comme YggTorrent. Mais depuis peu, les autorités ont également les services illégaux d’IPTV dans leur viseur. Moyennant un tarif agressif, les utilisateurs d’IPTV peuvent généralement accéder à une myriade de services de SVOD mais aussi à des chaînes payantes comme celles qui diffusent les rencontres sportives.

Un manque à gagner conséquent pour les clubs qui comptent évidemment beaucoup sur les droits TV pour se financer. Pour lutter contre ce fléau, les ligues nationales s’efforcent ainsi de faire supprimer ces services pirates. Comme la Liga qui vient d’obtenir la suppression de l’application IPTV Smarters Pro du Google Play Store. Après vérification, nous avons constaté que le service avait bel et bien été retiré du magasin d’applications.

IPTV Smarters Pro supprimé du Google Play Store

Au début de l’année dernière, la Liga avait signalé une liste de 20 services IPTV et de 30 sites de streaming à la Commission européenne. Et d’accuser ces derniers de bafouer les droits de diffusion des matchs de football.

Qui plus est, la Liga Nacional de Fútbol Profesional avait également dénoncé l’existence d’applications de lecture vidéo disponibles dans l’App Store et le Play Store. Pour se justifier, elle avait expliqué que ces lecteurs offraient la possibilité de visionner une quantité gargantuesque de contenus au nez et à la barbe des ayants droit.

Finalement, l’Union européenne a seulement sévi pour l’application IPTV Smarters Pro reconnue coupable de permettre le visionnage de “chaînes de TV premium dans lesquelles les matchs de La Liga étaient diffusés, entre autres programmes”. Mais la lutte des ayants droit est loin d’être terminée. Notez que les services d’IPTV parviennent à gagner du terrain en nouant des partenariats avec des influenceurs qui en font la publicité sur leurs réseaux sociaux.