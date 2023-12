IPTV : Canal+ attaque Google en justice pour bloquer les sites illégaux de streaming sportif

© Envato

Les avocats de Canal+ on fort à faire avec les IPTV et le streaming illégal. Après avoir coincé cet homme de 30 qui revendait l’abonnement à Canal+ pour seulement 50€ par an ou ce pirate qui avait diffusé ses contenus en streaming, la chaîne cryptée s’attaque à de plus gros poissons. Beaucoup plus gros, puisque Canal+ attaque en justice Google, Cloudfare et Cisco, selon l’Informé.

Google, Cloudfare et Cisco ne répriment pas suffisamment les sites de streaming sportif

C’est une nouvelle étape pour Canal+, qui tente par tous les moyens d’empêcher la diffusion illégale des matchs dont elle détient les droits. En effet, la chaîne est le diffuseur exclusif de grands championnats comme la Champions League ou la Premier League. De nombreux sites de streaming sportifs et autres IPTV illégales lui vole un juteux business en les rediffusant pour des sommes bien inférieures à ses abonnements.

En septembre, Canal+ s’était d’abord adressé aux fournisseurs d’accès internet (FAI), leur demandant de bloquer 50 sites de streaming illégal. Free, Bouygues et compagnie avaient accepté de bloquer l’accès aux sites via leurs services de résolution DNS, qui font le lien entre les noms de domaines internet et l’adresse IP associée. Ces services sont activés par défaut sur nos appareils.

Mais cette mesure est facilement contournable, en remplaçant les DNS des FAI par les DNS alternatifs de Google, Cisco et Cloudflare. Canal+ souhaite donc que les trois géants américains désactivent leurs services alternatifs pour ces sites. La chaîne invoque devant le juge l’article 330-10 alinéa 1 du Code des sports, en vertu duquel les ayants droit de compétitions sportives peuvent demander « toutes mesures proportionnées » à la justice pour mettre un terme à une atteinte à leurs intérêts.

Les VPN permettent toujours d’échapper au mesures DNS

Mais même si la justice donnait raison à Canal+, il resterait une grosse épine dans le pied de Vivendi, propriétaire de la chaîne. En effet, il serait toujours possible de contourner les DNS français à l’aide d’un VPN. En optant pour un serveur étranger, toutes ces interdictions seraient inutiles. Un inconvénient mineur pour les internautes, qui sont désormais nombreux à être équipés des meilleurs VPN gratuits.

Source : l’Informé