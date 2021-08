Iron Man : choisir Robert Downey Jr. a été une grosse prise de risque

Robert Downey Jr. représente l’une des pierres angulaires du Marvel Cinematic Universe (MCU). L’homme est à l’origine du succès de la franchise depuis Iron Man, en 2008. Aujourd’hui, le MCU a pris son envol, accueillant Kang le Conquérant comme ennemi des Avengers. Sans oublier la présence du multivers amorcée par Loki, série Disney+. Et si Robert Downey Jr. a ému des millions de spectateurs avec son sacrifice dans Avengers : Endgame, sa présence dans le MCU n’était pas assurée. Mais Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios, explique qu’avoir recruté l’acteur a été un énorme pari risqué !

Kevin Feige s’est récemment entretenu à propos du MCU. L’occasion pour l’homme de révéler que caster Robert Downey Jr. était, à l’époque, un pari risqué. L’acteur n’était pas forcément bankable et connaissait de nombreux déboires. Mais depuis, ce dernier a porté pendant une décennie l’écurie Marvel sur ses épaules.

J’ai eu la chance d’être impliqué dans les premiers films Spider-Man et X-Men. Nous voulions faire un film sur Iron Man. Et je pense toujours que le plus grand risque, qui semble scandaleux à dire à présent, a été de caster Robert Downey Jr. C’était à la fois un grand risque et d’une grande importance pour le MCU. Sans Robert, nous ne serions pas assis aujourd’hui. Je le crois sincèrement.

– Kevin Feige