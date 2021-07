Jackass Forever : le nouvel opus de la saga s’offre un trailer endiablé !

8 ans après le dernier film, Johnny Knoxville et les membres de Jackass reviennent sur grand écran ! Ce quatrième film, prévu pour la fin de l’année 2021, se baptise Jackass Forever et s’offre dores et déjà un premier trailer.

Avant d’être une série de films, Jackass était avant tout une émission de téléréalité sur la chaîne américaine MTV. Au début des années 2000, on pouvait y voir un groupe de jeunes adultes réaliser des cascades plus dangereuses et plus loufoques les unes que les autres. Depuis 2002, la bande de Jackass s’illustre aussi sur grand écran. Prévu pour octobre prochain, le quatrième opus de la saga est très attendu par les fans.

Difficile de faire plus Jackass que Jackass Forever. Le trailer mis en ligne ce mardi 20 juillet annonce déjà la couleur : le nouveau film de la saga ne compte pas réinventer la roue, mais bien pousser la recette Jackass à son maximum ! Véritablement endiablé, ce trailer regorge d’idées et de cascades impressionnantes et débiles.

Un trailer qui permet d’en savoir déjà plus sur le film que son maigre synopsis : « L’équipe originale de Jackass revient pour une nouvelle série de spectacles hilarants, follement absurdes et souvent dangereux, avec l’aide de nouveaux acteurs. » En effet, les fans accueilleront de nouvelles recrues dans la bande de Jackass, en plus des membres historiques Johnny Knoxville, Steve-O ou encore Chris Pontius.

Jackass Forever : un film complètement dingue au tournage chaotique

Initialement prévu pour le mois de mars 2021, Jackass Forever voit sa date de sortie repoussée à octobre de la même année. La crise sanitaire y est évidemment pour quelque chose, mais les cascades folles et dangereuses auront également chamboulé le tournage de ce quatrième opus de Jackass.

Première image de Jackass Forever – Crédit : Paramount

Dès le début du tournage, les acteurs ont par exemple jeté un tas de serpents sur Bam Margera, alors même que ce dernier en a la phobie. Soigner le mal par le mal, comme on dit. Le skateur professionnel Aaron « Jaws » Homoki s’est quant à lui cassé le poignet après une cascade. Enfin, il a été officiellement annoncé que Johnny Knoxville et Steve-O ont été hospitalisés pendant le tournage du film.

De quoi bien accueillir les nouveaux membres de la bande comme Jasper, Rachel Wolfson ou encore Sean « Poopies » McInerne. Autant dire que ces événements annoncent un film encore plus fou, que les fans pourront voir dès le 22 octobre 2021 aux Etats-Unis. La date de sortie française n’a pas encore été officiellement communiquée.

