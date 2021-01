Paramount+ : Lancement du nouveau service de SVOD

Mission Impossible est une franchise du studio – Crédit : Paramount

La SVOD, nouveau marché porteur des multinationales du divertissement. Netflix est toujours leader, malgré la concurrence, tandis que Disney+ progresse à une allure folle avec plusieurs nouvelles productions Star Wars et Marvel à venir. Sans oublier Prime Video, proposé par Amazon, Apple TV+ chez Apple ou encore HBO Max pour la Warner, qui diffusera le Director’s Cut de Justice League, réalisé par Zack Snyder. Et aujourd’hui, c’est un nouveau concurrent qui arrive sur le marché. La Paramount annonce le lancement de Paramount+, qui devrait proposer un solide catalogue !

Paramount+ sera prochainement lancé aux USA, au Canada et en Amérique Latine

La Paramount a un gros catalogue de films et franchises majeurs. Cloverfield, Mission Impossible, Star Trek, Sonic, Vendredi 13, Forrest Gump… Inutile de vous donner les centaines de noms cultes qui composent les propositions du studio, vous avez compris son importance.

Et alors que la SVOD n’a jamais été aussi populaire, surtout en pleine pandémie, la Paramount lance Paramount+. Sa date de disponibilité ? Aux USA, Canada et Amérique latine, ce sera le 4 mars 2021. Suivront ensuite les pays nordiques, le 25 mars, puis l’Australie à la mi-2021.

Si Paramount+ proposera les classiques et autres films majeurs de la Paramount, le studio n’oublie pas les créations originales, comme chez la concurrence. Une série est déjà officielle, basée sur la création du Parrain, chef d’œuvre de Francis Ford Coppola. Cette dernière parlera de l’expérience de Al Ruddy, producteur. Dix épisodes sont prévus. Un spin-off de Grease est également dans les cartons, en plus d’un préquel de Bob l’Eponge appelé Kamp Koral: Spongebob’s Under Years (vidéo ci-dessus).

La France aura-t-elle droit à Paramount+ ?

Sonic a été un succès commercial pour le studio – Crédit : Paramount

Si rien n’a été dit pour l’Europe et la France, il y a fort à parier que Paramount+ finira par arriver chez nous, plus tard. Deux situations passées vont dans ce sens.

Disney+ avait d’abord été lancé aux USA avant d’arriver plus tard en France, malgré un démarrage retardé à cause du premier confinement pour préserver la bande-passante des fournisseurs d’accès.

Second exemple, le cas HBO Max. Le service de SVOD de la Warner n’est pas encore disponible en France mais le studio a officialisé un lancement pour 2021.

Il y a donc fort à parier que Paramount+ sera disponible, petit à petit, dans une majeure partie des pays du monde, dont la France, marché majeur et essentiel.

Crédit : CBR