James Bond : l’homosexualité de Q est mal présentée pour son interprète

Mourir peut attendre marque la dernière interprétation de Daniel Craig en tant que James Bond. Pourtant, la productrice historique souhaitait plus de films mais le britannique raccroche après 15 belles années. Ce long-métrage qui pulvérise tous les records marque une étape importante dans le développement d’un monument du Septième art. Mais Mourir peut attendre confirme également l’homosexualité de Q, joué par Ben Whishaw. Mais lors d’une interview, l’acteur confie qu’il n’apprécie pas comment l’orientation sexuelle du personnage a été traitée.

Dans Mourir peut attendre, James Bond prépare une mission avec Eve Monneypenny et demande à Q de l’aider. Mais le jeune homme se montre un peu agacé puisqu’il prépare un rendez-vous romantique. Le scientifique annonce alors : « Il sera là dans 20 minutes ». Lors de cette séquence, Q confirme qu’il fréquente un homme. Un passage bien trop discret et décevant pour Ben Whishaw. Rappelons que le comédien est gay dans la vraie vie.

Je crois que je me souviens avoir ressenti quelque chose comme ce que vous venez de décrire. Je pense m’être dit : « Donc on fait ça puis on en fait rien ? ». Je me rappelle, peut-être, d’avoir été insatisfait.

– Ben Whishaw